РИА НовостиАктивисты заблокировали подъезды к гостинице, где располагаются сотрудники ОБСЕ в ДонецкеАктивисты заблокировали подъезды к зданию гостиницы в центре Донецка, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста началась накануне.В источникеSmotrim.ruSmotrim.ruМоя Москва.онлайнМой БрянскЦентральная Служба НовостейРамблерКП - ДонецкНовостной фронтНародные новостиЦарьградИА Красная ВеснаФАНПодробнее о событииДончане заблокировали гостиницу ОБСЕ и требуют отпустить представителя ЛНР в СЦККНовостной фронт07:38Жители Донецка требуют у ООН и ОБСЕ содействовать возвращению захваченного наблюдателя ЛНРТАСС05:53Задержание украинскими силовиками офицера ЛНР спровоцировало митинг в ДонецкеФАНвчера в 03:56Акция протеста у штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке: Участники развернули палаточный городокКП - Донецк05:15Жители Донецка заблокировали штаб-квартиру ОБСЕРамблервчера в 05:08Жители Донецка потребовали у миссии ОБСЕ добиться от Киева освобождения военного ЛНРLenta.ruвчера в 04:14Активисты ДНР заблокировали подъезды к гостинице с сотрудниками ОБСЕИА Новороссия09:00Показать ещёОценить236Поделиться