Общество
Piter.tvАктивность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным
Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19. О данных исследованиях сообщила аналитическая компания Orbital Insights, передает издание Defense One.
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с чего всё началось
Многие российские оружейные заводы сократили производство из-за пандемии коронавируса COVID-19, приводит издание Defense One данные отчета аналитической компании Orbital Insights.Газета.Ru04:16
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Общество
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Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
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Вечерняя Москва вчера в 14:26
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые россияне считают, что еще в январе-феврале переболели коронавирусом.
Коммерсантъ 06:15
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Lenta.ru 09:58
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Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
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Футбол
ПФЛ сообщила, что возобновление сезона является затруднительным
Возобновление первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) является затруднительным в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости вчера в 16:32
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
Происшествия
Оцепление и провокаторы: в Одессе отмечают годовщину трагедии 2 мая
Свободная Пресса 10:15
Шоу-бизнес
На Бари Алибасова написали заявление в СК
Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев подал заявление в Следственный комитет на продюсера Бари Алибасова.
РИА Новости 09:05
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Russkie.org вчера в 05:04
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Общество
Медицинские маски названы потенциальным источником опасности
Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
RuNews24.ru 00:44
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Политика
В Северной Осетии отказались праздновать окончание Второй мировой из-за Беслана
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что отказывается праздновать окончание Второй мировой войны 3 сентября, так как в этот день в республике вспоминают жертв теракта в Беслане.
Lenta.ru 09:52
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 451
На 2 мая в Алтайском крае у 451 человека подтвержден коронавирус, в числе заболевших 40 детей.
Kursk.com 03:34
Общество
Евгений Куйвашев заявил, что носить маски обязательно даже на улице
Улица является общественным местом, значит, носить маску там обязательно, написал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал на поединок Владимира Соловьева
Вечерняя Москва вчера в 14:56
Киберспорт
Кооперативный ретро-шутер Huntdown выходит 12 мая
Студия Easy Trigger Games планирует также выпустить настоящие аркадные машины для своего ретро-шутера, поскольку они как нельзя более соответствуют духу и стилю Huntdown.
Игромания.ру 07:30