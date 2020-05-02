Общество

Piter.tvPiter.tvАктивность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным

Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19. О данных исследованиях сообщила аналитическая компания Orbital Insights, передает издание Defense One.
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с чего всё началось
Многие российские оружейные заводы сократили производство из-за пандемии коронавируса COVID-19, приводит издание Defense One
 данные отчета аналитической компании Orbital Insights.
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