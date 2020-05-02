Общество
Lenta.ruАктивность российских оборонных заводов отследили по мобильным данным
Американская геопространственная аналитическая компания Orbital Insights утверждает, что отслеживает активность по сигналам мобильных телефонов на российских военных заводах.
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Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Вести.Ru 00:36
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Общество
Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
Случаи инфицирования коронавирусом выявили в 62 городских округах Московской области.
Известия вчера в 16:07
Футбол
Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году
Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru вчера в 11:14
Общество
Итого 35: в Республике Алтай выявили еще два случая коронавируса
По итогам 30 апреля в Республике Алтай выявили два новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 35.
ПолитСиб.Ру 30 апреля в 22:59
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Общество
В Кузбассе за сутки десять человек заразились коронавирусом
Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:27
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 08:38
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru вчера в 09:09
Здоровье
В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией
В 5 регионах России за январь и февраль текущего года заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза.
Что происходит вчера в 04:13
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
Здоровье
В Благовещенске вылечили первую пациентку с коронавирусом и пневмонией
Одна из первых больных, доставленных в больницу бригадой скорой помощи, выписана после полного выздоровления.
Амурская правда вчера в 21:22
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 11:30
Политика
Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
Общество
В Забайкалье ввели обязательный масочный режим
Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
Общество
В России выявлено 7933 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах, скончалось 96 человек.
Remedium.ru вчера в 06:53
Общество
Ученые из Сингапура сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в РФ
Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания вспышки коронавируса в России — теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа.
Газета.Ru 29 апреля в 04:33
Кино
Киностудия имени Горького запустила Youtube-канал
Напомним, что первой в России открыл свой партнерский канал на YouTube киностудия "Мосфильм", где пользователям бесплатно и легально стали доступны любимые отечественные картины.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Названо число заразившихся коронавирусом в российской армии
Коронавирус обнаружен у 2 482 российских военнослужащих, а также у 313 гражданских сотрудников Минобороны.
Lenta.ru вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 30 апреля в 13:00
Происшествия
В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы
В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33