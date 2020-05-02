Общество

Lenta.ruLenta.ruАктивность российских оборонных заводов отследили по мобильным данным

Американская геопространственная аналитическая компания Orbital Insights утверждает, что отслеживает активность по сигналам мобильных телефонов на российских военных заводах.
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СМИ: США отслеживают активность российских заводов ОПК

Аргументы и Факты00:31

Американские СМИ сообщили о слежке США за активностью российских заводов ОПК

ФАНвчера в 23:41

СМИ: США через смартфоны узнали о замедлении производства на оборонных предприятиях России

Znak.comвчера в 22:50

США следят за активностью российских оборонных заводов по сигналам телефонов

Газета.Ruвчера в 23:13

Экс-директор разведки США восхитился возможностям шпионажа за ВПК РФ

ИА Красная Весна00:02

Активность российских оборонных заводов отследили по мобильным данным

Lenta.ruвчера в 23:29

СМИ: в США следят за активностью российских заводов ОПК

РИА Новостивчера в 22:13
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Вести.Ru 00:36
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
5,8K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
8,8K
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Общество

Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья

Случаи инфицирования коронавирусом выявили в 62 городских округах Московской области.
Известия вчера в 16:07
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Футбол

Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году

Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru вчера в 11:14
Общество

Итого 35: в Республике Алтай выявили еще два случая коронавируса

По итогам 30 апреля в Республике Алтай выявили два новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 35.
ПолитСиб.Ру 30 апреля в 22:59
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Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
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Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
1,7K
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
13
Общество

В Кузбассе за сутки десять человек заразились коронавирусом

Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:27
3
Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
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Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,2K
Спорт

Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA

«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 08:38
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Происшествия

Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки

Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru вчера в 09:09
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Здоровье

В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией

В 5 регионах России за январь и февраль текущего года заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза.
Что происходит вчера в 04:13
15
Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
2K
Политика

Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
1K
Здоровье

В Благовещенске вылечили первую пациентку с коронавирусом и пневмонией

Одна из первых больных, доставленных в больницу бригадой скорой помощи, выписана после полного выздоровления.
Амурская правда вчера в 21:22
Политика

Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 11:30
3,2K
Политика

Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ вчера в 11:09
485
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
639
Общество

В Забайкалье ввели обязательный масочный режим

Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
Общество

В России выявлено 7933 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах, скончалось 96 человек.
Remedium.ru вчера в 06:53
Общество

Ученые из Сингапура сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в РФ

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания вспышки коронавируса в России — теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа.
Газета.Ru 29 апреля в 04:33
1,8K
Кино

Киностудия имени Горького запустила Youtube-канал

Напомним, что первой в России открыл свой партнерский канал на YouTube киностудия "Мосфильм", где пользователям бесплатно и легально стали доступны любимые отечественные картины.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Названо число заразившихся коронавирусом в российской армии

Коронавирус обнаружен у 2 482 российских военнослужащих, а также у 313 гражданских сотрудников Минобороны.
Lenta.ru вчера в 13:52
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 30 апреля в 13:00
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Происшествия

В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы

В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59
20
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,4K
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