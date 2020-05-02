Американская геопространственная аналитическая компания Orbital Insights утверждает, что отслеживает активность по сигналам мобильных телефонов на российских военных заводах.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 8,8K

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 519

Футбол Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.

Общество В Кузбассе за сутки десять человек заразились коронавирусом Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 3

Общество В Испании задержан экс-депутат Госдумы России Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости". 322

Общество В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,2K

Спорт Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA «Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении. 1

Общество В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках. 2K

Здоровье В Благовещенске вылечили первую пациентку с коронавирусом и пневмонией Одна из первых больных, доставленных в больницу бригадой скорой помощи, выписана после полного выздоровления.

Политика Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства. 485

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации. 639

Общество В Забайкалье ввели обязательный масочный режим Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.

Общество В России выявлено 7933 новых случая коронавируса За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах, скончалось 96 человек.

Общество Ученые из Сингапура сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в РФ Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания вспышки коронавируса в России — теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа. 1,8K