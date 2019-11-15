Общество
РИА НовостиАктивы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций
Из-за санкций счета в Wells Fargo оказались заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность. "Сейчас Basic Element Inc. не имеет сотрудников; не имеет зарегистрированного агента; ее счета заблокированы", - говорится в обращении защиты.
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с чего всё началось
RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.РБКвчера в 06:34
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