Общество

РИА НовостиРИА НовостиАктивы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций

Из-за санкций счета в Wells Fargo оказались заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность. "Сейчас Basic Element Inc. не имеет сотрудников; не имеет зарегистрированного агента; ее счета заблокированы", - говорится в обращении защиты.
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с чего всё началось

Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США

RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.
РБКвчера в 06:34

Подробнее о событии

В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций

Российская газетавчера в 19:31

Дерипаска впервые назвал заблокированные в США активы

Ведомостивчера в 07:24

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:19

РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах

ТАССвчера в 09:16

Юристы Дерипаски впервые раскрыли заблокированные в США активы миллиардера

Forbesвчера в 08:29

СМИ узнали, какие активы Дерипаски были заблокированы в США из-за санкций

Коммерсантъвчера в 07:45

Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций

РИА Новостивчера в 16:36
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Армия и оружие

Израиль начал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Российская газета вчера в 23:10
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Экономика

Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Lenta.ru 00:58
Киберспорт

Grinding Gear Games представила Path of Exile 2

CyberSport.ru вчера в 17:13
Авто

Очередь на кроссовер Hyundai Venue составляет 4 месяца

В моторную линейку Hyundai Venue в Индии входят три агрегата: 1,2-литровый атмосферный двигатель на 83 «силы», 1-литровый бензиновый турбомотор на 120 «лошадок» и 1,4-литровый турбодизель на 90 «скакунов».
Daily-Motor.Ru 01:23
Происшествия

Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей

Известия 00:15
Общество

Галкин высказался об отмене своих концертов

Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение.
Lenta.ru 01:03
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК 13 ноября в 12:25
Армия и оружие

Российские военные доставили гумпомощь жителям Айн-Иссы в Сирии

На земле колонну сопровождала военная полиция РФ, а с воздуха прикрывали вертолеты российских ВКС, летевшие на предельно низкой высоте.
Российская газета вчера в 22:45
Космос

Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота

Новые Известия 13 ноября в 08:38
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Газета.Ru вчера в 15:24
Кино

«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов

Мойка78 вчера в 18:45
Хоккей

Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену

RT на русском 00:40
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Происшествия

В Алтайском крае загорелся автобус с 20 пассажирами

РБК 00:54
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским и возможности встречи

О встрече президентов России и Украины до саммита в "нормандском формате" речи не идет.
Вести.Ru 14 ноября в 14:59
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Шоу-бизнес

После новостей о пропаже Татьяна Доронина нашлась в больнице

Раньше телеведущий Андрей Малахов заявил, что Татьяна Доронина исчезла.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко

В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Актуальные Новости вчера в 10:54
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Здоровье

Владимирские школьники заболели пневмонией

Во всех зарегистрированных случаях у заболевших пневмонией детей была выявлена микоплазма.
Призыв (г. Владимир) 00:00
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Политика

Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Коммерсантъ вчера в 06:52
Наука

Ученые объяснили, почему многие люди не любят брокколи

Ученые из университета Кентукки (США) выяснили, почему одним людям брокколи кажется вкусной, а другим очень горькой.
РИА Новости вчера в 10:56
Армия и оружие

Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

Госкорпорация "Росатом" обнародовала приказ, ранее носивший высшую степень секретности и касавшийся создания в СССР первой отечественной крылатой ракеты П-5, ставшей предтечей нынешних "Калибров".
РИА Новости вчера в 19:48
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 14 ноября в 07:30
Технологии

Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба

Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.
МонаВиста вчера в 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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