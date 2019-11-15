RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.

с чего всё началось

В апреле прошлого года США внесли в черный список (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. В январе Минфин США снял санкции с контролировавшихся Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена.

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