Общество
РИА НовостиАктивы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций
В апреле прошлого года США внесли в черный список (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. В январе Минфин США снял санкции с контролировавшихся Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена.
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с чего всё началось
RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.РБК06:34
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