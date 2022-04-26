Lenta.ruАктивы россиян в крупнейшем швейцарском банке UBS составили 22 миллиарда долларовКрупнейший швейцарский банк UBS подсчитал объем денежных средств российских клиентов, не проживающих в Швейцарии или Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).Lenta.ruНа конец марта россияне держали в банке 22 миллиарда долларов, следует из данных ежеквартального отчета UBS Group.Lenta.ruСогласно отчету, на долю россиян под управлением банка приходится около 0,7 процента от общей суммы в 3145 триллионов долларов.Lenta.ruИнвестиции банка в российские активы упали с $634 млн на конец декабря 2021 года до $400 млн на 31 марта.Газета.RuЧитать далееСвернутьAnewsAnewsГазета.RuПодробнее о событииАктивы россиян в крупнейшем швейцарском банке UBS составили 22 миллиарда долларов СШАИА SM-News11:02Швейцарский UBS: россияне хранят в банке $22 млрд активовAnews10:59Крупнейший банк Швейцарии подсчитал активы россиянКомпания10:57Швейцарский UBS рассказал, что россияне хранят в банке $22 млрд активовГазета.Ru10:43Активы россиян в крупнейшем швейцарском банке UBS составили 22 миллиарда долларовLenta.ru09:43UBS раскрыл объем попадающего под ограничения капитала россиянFrank Media09:55Показать ещёОценить34Поделиться