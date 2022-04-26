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Активы россиян в крупнейшем швейцарском банке UBS составили 22 миллиарда долларов

Крупнейший швейцарский банк UBS подсчитал объем денежных средств российских клиентов, не проживающих в Швейцарии или Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).
Lenta.ru
На конец марта россияне держали в банке 22 миллиарда долларов, следует из данных ежеквартального отчета UBS Group.
Lenta.ru
Согласно отчету, на долю россиян под управлением банка приходится около 0,7 процента от общей суммы в 3145 триллионов долларов.
Lenta.ru
Инвестиции банка в российские активы упали с $634 млн на конец декабря 2021 года до $400 млн на 31 марта.
Газета.Ru

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Активы россиян в крупнейшем швейцарском банке UBS составили 22 миллиарда долларов США
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