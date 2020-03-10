Sobesednik.ru первым узнал о серьезных изменениях в актерском составе «Сватов-7»: исполнительница роли Ольги Ковалевой – актриса Людмила Артемьева – ушла из проекта, премьеру которого ждут миллионы зрителей. Об этом нам рассказала ее коллега – актриса Татьяна Кравченко (Валюха Будько).

с чего всё началось

Новые эпизоды украинского сериала «Сваты-7» выйдут в эфир без актрисы Людмилы Артемьевой. Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».

Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»

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