Кино

REGNUMREGNUMАктриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»

Новые эпизоды украинского сериала «Сваты-7» выйдут в эфир без актрисы Людмилы Артемьевой. Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
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Кравченко сообщила об отказе Артемьевой сниматься в «Сватах-7»

Sobesednik.ru первым узнал о серьезных изменениях в актерском составе «Сватов-7»: исполнительница роли Ольги Ковалевой – актриса Людмила Артемьева – ушла из проекта, премьеру которого ждут миллионы зрителей. Об этом нам рассказала ее коллега – актриса Татьяна Кравченко (Валюха Будько).
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News.ru02:10

Кравченко сообщила об отказе Артемьевой сниматься в «Сватах-7»

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Людмила Артемьева
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка России. Известна зрителям по телесериалам «Сваты», «Таксистка», «Кто в доме хозяин?», «Сватьи».
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Татьяна Кравченко
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка Российской Федерации.
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