Общество
ИнтерфаксАктриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Кристина Асмус рассказала о своём состоянии в связи с публикацией её фото на надгробном камне
Газета Metroвчера в 14:20
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
Происшествия
Суд Нарьян-Мара арестовал охранника детсада, в котором убили ребенка
Городской суд Нарьян-Мара отправил в СИЗО на два месяца охранника детского сада, в котором произошло убийство ребенка, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Ненецкому автономному округу.
Происшествия
Российский школьник пырнул ножом одноклассника
Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
Единоборства
Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
Общество
Минкульт хочет «урезать» зарубежное кино на День народного единства
Министерство культуры попросило кинодистрибьюторов ставить ограничение на показы иностранных фильмов в День народного единства.
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Футбол
Экс-вратарю «Реала» грозит дисквалификация за расизм
Испанскому голкиперу «Лидса» Кико Касилье грозит многоматчевая дисквалификация.
Политика
Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине
На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Самая высокая зарплата в настоящий момент предлагается в Москве специалисту Senior iOSdeveloper / Ведущий iOS-разработчик - от 300 тысяч рублей в месяц.
Здоровье
Елена Малышева назвала продукты, приближающие старение
Телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые ведут к быстрому старению человека.
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Экономика
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США
Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Наука
При психических расстройствах пользу каннабиса признали мифом
Австралийские ученые признали пользу каннабиса (марихуана) и медицинских препаратов с его содержанием применяемых при психических расстройствах, не эффективной или даже выдуманным мифом.
Общество
На острове на юго-западе Японии произошло извержение вулкана
Политика
Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе
Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Происшествия
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Футбол
Шюррле: «Хочу знать русский язык. Жена и водитель пытаются меня учить»
Знаю только пару слов, но моя жена пытается меня учить. Так же я провожу много времени в пробках со своим водителем.
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
Шоу-бизнес
Фадеев ответил на слухи о романе с Серябкиной
Продюсер Максим Фадеев устал от слухов о его романе с бывшей участницей группы Serebro Ольгой Серябкиной (Molly).
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Футбол
Ибрагимович может перейти в «Болонью» за контракт в 8 миллионов евро
Как пишет Football Italia, в гонку за шведом вступила и «Болонья», которая предлагает нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу восемь миллионов евро за контракт, рассчитанный на 18 месяцев.
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.