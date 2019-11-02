Общество
ИнтерфаксАктриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
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Кристина Асмус рассказала о своём состоянии в связи с публикацией её фото на надгробном камне
Газета Metroвчера в 14:20
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Гаджеты
Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года
В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.
3DNews вчера в 16:02
Происшествия
Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Очевидцы сняли последствия взрыва, который произошел сегодня на нефтеналивном танкере в Находке.
Российская газета 03:40
Транспорт
Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
Известия вчера в 23:59
Транспорт
По Крымскому мосту проехало более 8 млн автомобилей с 2018 года
Не менее 8 млн автомобилей, в числе которых 103 тыс. автобусов, проехали по Крымскому мосту с момента его открытия в мае 2018 года.
Известия 06:43
Единоборства
Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Наука
В Каталонии нашли ожерелье последних неандертальцев
RuNews24.ru 03:38
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Интерфакс 03:25
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
Хоккей
Окончательный состав молодёжной сборной России на суперсерию-2019
2 ноября состав молодёжной сборной России отправился в Канаду для участия в суперсерии, сообщает официальный сайт ФХР.
Чемпионат 07:20
Общество
Московские кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию
Как выяснило следствие, коммерсанты отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы и бинокли на общую сумму около 30 млн рублей, которые они покупали в московских магазинах.
BFM.ru 05:08
Происшествия
СК начал проверку после крупного пожара в Кемерове
Следственные органы СК РФ по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту крупного пожара, который произошел в субботу в двух производственно-складских помещениях в Кемерове.
ТАСС 00:59
Армия и оружие
Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки
Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
Дни24 вчера в 07:30
Армия и оружие
Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
В ответ на атаку израильская армия с помощью танка и воздушного судна поразила два военных поста движения ХАМАС, расположенных на севере сектора Газа.
Аргументы и Факты вчера в 23:37
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета 01:25
Футбол
Ибрагимович может перейти в «Болонью» за контракт в 8 миллионов евро
Как пишет Football Italia, в гонку за шведом вступила и «Болонья», которая предлагает нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу восемь миллионов евро за контракт, рассчитанный на 18 месяцев.
ODDS.ru 05:56
Музыка
Шнуров пообещал уходить со сцены в стиле Пугачевой
Рамблер вчера в 14:18
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Происшествия
Во Владимире бывшего главврача ОКБ взяли под стражу
В рамках следствия по уголовному делу о растрате бюджетных средств в Областной клинической больнице 1 ноября под стражу взяли бывшего главврача больницы Любовь Быкову, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.
Аргументы и Факты - Владимир 03:37
Здоровье
Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли.
ТАСС 06:57
Футбол
Игроки ЦСКА перед матчем с «Зенитом» прогулялись по Санкт-Петербургу
Футболисты московского ЦСКА перед матчем 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» прогулялись по Санкт-Петербургу.
Sportbox.RU 06:12
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Происшествия
Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза
Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской после четвертой операции впала в депрессию
В глубокую депрессию впала родная дочь Любови Успенской после очередной не удачной операции, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:09
Политика
Финляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 05:01