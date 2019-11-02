Общество

ИнтерфаксИнтерфаксАктриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
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Актриса Асмус отказалась судиться из-за своего портрета на надгробье

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Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

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Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
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Как пишет Football Italia, в гонку за шведом вступила и «Болонья», которая предлагает нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу восемь миллионов евро за контракт, рассчитанный на 18 месяцев.
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Игроки ЦСКА перед матчем с «Зенитом» прогулялись по Санкт-Петербургу

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Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
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Дочь Любови Успенской после четвертой операции впала в депрессию

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Финляндия оплатит разминирование Донбасса

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
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российская актриса театра и кино. Наиболее известна по роли Варвары Черноус в сериале «Интерны».
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