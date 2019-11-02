Российская актриса Кристина Асмус, чей портрет без ее ведома был размещен в рекламных целях на надгробной плите, намерена взыскать с авторов проекта компенсацию за моральный ущерб, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Анатолий Кучерена.

с чего всё началось

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

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