Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАктриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС. Артистка призналась, что сначала сообщения о "задержании с кокаином в трусах" ее порадовали и удивили. Однако затем она осознала всю серьезность ситуации.
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Интересно: Бочкарева посмотрит видео ее задержания с наркотиками

РЕН ТВ11:06

Источник: актриса Наталья Бочкарева задержана с наркотиками в центре Москвы

ТАСС11:04

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости12:34

Актриса Бочкарева анонсировала продолжение кокаиновой истории

Телеканал 360°14:43

СМИ показали видео задержания похожей на Бочкареву женщины

РБК11:14

Наталья Бочкарёва отказалась комментировать видео своего задержания

Говорит Москва10:45

Актриса Бочкарева после видео с кокаином заявила, что продолжение следует

Пятый канал16:38
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Актриса гуляла по Москве с кокаином в трусах. Видео

Вести.UZ10:11
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Общество

Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

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Российская газета 09:10
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В МЧС России заявили, что изменения в правилах противопожарного режима, в частности запрет курения на балконах, направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.
RT на русском вчера в 06:13
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Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
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Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
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Бюджетный китайский аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200 появится в продажах уже в октябре.
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Малахов назвал возможную причину болезни Заворотнюк

Ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.
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В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья

Культуромания вчера в 14:49
Армия и оружие

Китайское СМИ рассказало о российском «кошмаре авианосцев»

Китайские журналисты предположили, какое из российских вооружений имел в виду министр обороны России Сергей Шойгу, когда в одном из недавних интервью говорил о «кошмаре авианосцев».
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Происшествия

В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку

Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
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«Спартак» взял верх над «Авангардом» по буллитам в регулярном чемпионате КХЛ — 4:3. Победный бросок — на счету Каспарса Даугавиньша.
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Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года

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Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море

Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
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Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
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Технологии

Суверенный интернет включили на Урале

Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.
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В Черновцах родился ребенок с двумя головами

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Армия и оружие

Сирия потребовала вывода всех незаконных иностранных войск из страны

Сирия требует вывести все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории государства, и оставляет за собой право на ответные меры.
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Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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