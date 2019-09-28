Происшествия
РИА НовостиАктриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС. Артистка призналась, что сначала сообщения о "задержании с кокаином в трусах" ее порадовали и удивили. Однако затем она осознала всю серьезность ситуации.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Политика
В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 13:32
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57
Совершен первый совместный полёт ударного беспилотника "Охотник" с истребителем пятого поколения Су-57.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Культура
Хидео Кодзима придёт в гости к «Вечернему Урганту»
Создатели «Вечернего Урганта» объявили о том, что в четверг, 3 октября, пройдут съёмки очередного эпизода шоу, гостем которого, помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова, станет не кто иной, как Хидео Кодзима.
Игромания.ру 08:47
Происшествия
В МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах
В МЧС России заявили, что изменения в правилах противопожарного режима, в частности запрет курения на балконах, направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.
RT на русском вчера в 06:13
Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия вчера в 09:03
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Музыка
Metallica отменила концерты из-за госпитализации Джеймса Хэтфилда
Суть событий 12:27
Авто
Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 поступил в дилерские салоны
Бюджетный китайский аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200 появится в продажах уже в октябре.
Слово и Дело 16:18
Шоу-бизнес
Малахов назвал возможную причину болезни Заворотнюк
Ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.
News.ru вчера в 13:13
Культура
В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья
Культуромания вчера в 14:49
Армия и оружие
Китайское СМИ рассказало о российском «кошмаре авианосцев»
Китайские журналисты предположили, какое из российских вооружений имел в виду министр обороны России Сергей Шойгу, когда в одном из недавних интервью говорил о «кошмаре авианосцев».
Известия 11:59
Происшествия
В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку
Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
Интерфакс 13:37
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Хоккей
«Спартак» по буллитам обыграл «Авангард»
«Спартак» взял верх над «Авангардом» по буллитам в регулярном чемпионате КХЛ — 4:3. Победный бросок — на счету Каспарса Даугавиньша.
Спорт-Экспресс 12:42
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Армия и оружие
Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море
Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
ГЛАС.RU 07:56
Авто
Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске
Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
SpeedMe 07:26
Технологии
Суверенный интернет включили на Урале
Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.
Crypto-news вчера в 08:00
Космос
Астрономы NASA показали, как черная дыра растерзала звезду
Космический телескоп TESS сумел зафиксировать редчайшее событие — черная дыра разорвала звезду, которая проплывала мимо.
РЕН ТВ вчера в 08:09
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости вчера в 10:07
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА Новости 08:57
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Гаджеты
Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы
Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
Телеканал 360° 06:49
Армия и оружие
Сирия потребовала вывода всех незаконных иностранных войск из страны
Сирия требует вывести все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории государства, и оставляет за собой право на ответные меры.
Известия 15:23