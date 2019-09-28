Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиБочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актрису задержали в Москве с наркотиками. После этого МВД сообщило, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой.
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Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

РИА Новости17:46

Актриса Бочкарева анонсировала продолжение кокаиновой истории

Телеканал 360°14:43

Наталья Бочкарёва отказалась комментировать видео своего задержания

Говорит Москва10:45

Интересно: Бочкарева посмотрит видео ее задержания с наркотиками

РЕН ТВ11:06

СМИ показали видео задержания похожей на Бочкареву женщины

РБК11:14

Источник: актриса Наталья Бочкарева задержана с наркотиками в центре Москвы

ТАСС11:04

Актриса Бочкарева после видео с кокаином заявила, что продолжение следует

Пятый канал16:38
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Актриса гуляла по Москве с кокаином в трусах. Видео

Вести.UZ10:11
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