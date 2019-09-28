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РИА НовостиБочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Ранее в СМИ появилась информация о том, что актрису задержали в Москве с наркотиками. После этого МВД сообщило, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой.
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