Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС. Артистка призналась, что сначала сообщения о "задержании с кокаином в трусах" ее порадовали и удивили. Однако затем она осознала всю серьезность ситуации.

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

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