Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАктриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС. Артистка призналась, что сначала сообщения о "задержании с кокаином в трусах" ее порадовали и удивили. Однако затем она осознала всю серьезность ситуации.
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Актриса Бочкарева анонсировала продолжение кокаиновой истории

Телеканал 360°14:43

Интересно: Бочкарева посмотрит видео ее задержания с наркотиками

РЕН ТВ11:06

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости12:34

Актриса Бочкарева прокомментировала новости о своем задержании с кокаином

BFM.ru12:07

СМИ показали видео задержания похожей на Бочкареву женщины

РБК11:14

Наталья Бочкарёва отказалась комментировать видео своего задержания

Говорит Москва10:45

Глава ФПБК призвал по всей строгости наказать актрису Бочкареву за наркотики

Пятый канал12:00
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон

Актриса гуляла по Москве с кокаином в трусах. Видео

Вести.UZ10:11
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон
Культура

Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких

Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
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«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва

Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 09:07
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Гаттузо опроверг слухи о тренерской работе в России

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо опроверг слухи о работе в одном из российских клубов.
Sportbox.RU 14:26
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Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани

Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 10:27
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Смолов жёстко разнёс «Зенит» в интервью после своего отменённого гола

Life.ru 13:41
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The National Interest (США): у России есть одна возможность для обнаружения и уничтожения малозаметных F-22 и F-35 (The National Interest)

ИноСМИ 25 сентября в 17:16
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Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Происшествия

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Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
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Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома

Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор.
РБК 13:13
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«Манчестер Сити» нанес поражение «Эвертону»

Советский спорт 14:29
Политика

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Футбол

«Не увидел на поле безволия». Хохлов — о поражении от «Ростова»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги против «Ростова» (0:3) заявил, что не увидел на поле безволия.
Спорт-Экспресс 11:47
Гаджеты

В продажу поступили недорогие 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro

Astera вчера в 11:54
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости 12:33
Футбол

Черышев вышел в стартовом составе «Валенсии» на игру с «Атлетиком»

Евро-футбол.ру 07:15
Политика

Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского

Напомним, накануне Юлия Мендель оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Богдану.
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Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
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Культуромания 05:12
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В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым 26 сентября в 13:52
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Гаджеты

Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре

Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
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Политика

Джонсону грозит уголовное дело из-за подозрений в злоупотреблениях

Против британского премьера Бориса Джонсона, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, могут начать уголовное дело.
Газета.Ru 10:57
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия 02:14
Армия и оружие

ДЭПЛ «Колпино» изобразила аварийную подлодку

После обнаружения подлодки со спасательного судна "Коммуна" спустили глубоководный аппарат "АС-28" с аварийной спасательной группой на борту, который пристыковался к объекту и выполнил подъем с глубины "раненых" членов экипажа, которым оказали медпомощь на борту "Коммуны".
Центральный Военно-Морской Портал 26 сентября в 02:18
Политика

Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена

В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
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Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова снимется в новом сезоне «Битвы экстрасенсов»

Балерина Анастасия Волочкова, неустанно эпатирующая публику, снимется в очередном сезоне мистического телешоу «Битва экстрасенсов», участники которого будут проверять свои экстраординарные способности.
Bimru.ru вчера в 08:48
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На горящей в Сахалинской области плавбазе произошел хлопок

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Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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