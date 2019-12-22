Происшествия

REGNUMREGNUMАктриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности. Дело будет рассматриваться Преображенским судом Москвы. В настоящее время Бочкарёва находится под подпиской о невыезде.
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с чего всё началось

Актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении кокаина

Симоновский суд Москвы передал по подсудности в один из столичных судов уголовное дело актрисы театра и кино Натальи Бочкаревой, задержанной с кокаином.
ТАСС06:44

Подробнее о событии

В суде сообщили о завершении расследования дела актрисы Бочкаревой

РБК08:40

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости07:58

Актриса Бочкарева предстанет перед судом по делу о наркотиках

РЕН ТВ06:51

Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Московский Комсомолец07:14

Дело задержанной с кокаином актрисы Бочкаревой рассмотрит Преображенский суд Москвы

Вести.Ru07:02

Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

REGNUM07:22

Актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении кокаина

ТАСС06:44
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Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Космос

Космический корабль Starliner приземлился в Мексике

Новейший космический корабль Starliner компании Boeing приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме.
Российская газета 09:56
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Экономика

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

В России ответили на обвинения Польши в искажении истории

"Странное заявление" Комментируя позицию Варшавы, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша длительное время являлась виновником ухудшения отношений с Россией.
РИА Новости 09:05
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Рамблер вчера в 12:18
Биатлон

Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф

Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Вести.Ru 09:05
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:37
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Единоборства

Лебедев по очкам проиграл Мчуну

По окончании поединка Денис Лебедев объявил, что не видит дальше смысла боксировать.
Inc-news.ru 03:16
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 12:01
Политика

В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
РБК 10:06
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:29
Спорт

Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице

На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Нева Спорт 04:56
Политика

Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
RT на русском вчера в 13:58
Здоровье

Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии

Российская газета 00:30
Общество

Елизавета II встретит Рождество без мужа

Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
ТВ Центр 08:51
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Музыка

Директор Ротару ответил на слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал "Газете.Ru" слухи об участии 72-летней исполнительницы в съемках программы "Голубой огонек".
Газета.Ru 08:46
Энергетика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировала слухи о сборе денег на лечение

Директор Анастасии Заворотнюк Марина Попова прокомментировала телеканалу "360" появившиеся в СМИ сообщения о том, что банковские счета супруга артистки Петра Чернышева были заблокированы из-за поступавших на них пожертвований на лечение актрисы.
РИА Новости 09:20
Политика

Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию

Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию даст Киеву «дополнительные гарантии».
Известия вчера в 20:27
Шоу-бизнес

Марьяна Ро объявила о беременности

Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Super.ru 05:04
Шоу-бизнес

Ведущая «Орла и Решки» Алина Астровская снялась без бюстгальтера

Shraibikus News 07:39
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Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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