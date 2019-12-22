Происшествия
REGNUMАктриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности. Дело будет рассматриваться Преображенским судом Москвы. В настоящее время Бочкарёва находится под подпиской о невыезде.
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с чего всё началось
Симоновский суд Москвы передал по подсудности в один из столичных судов уголовное дело актрисы театра и кино Натальи Бочкаревой, задержанной с кокаином.ТАСС06:44
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Политика
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