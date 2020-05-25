Коронавирус

Дни24Дни24Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом

Оказалось, актриса заразилась «уханьским» коронавирусом. 22 мая Мороз провела в микроблоге Instagram позитивный прямой эфир. Актриса рассказывала о своем участии в «Танцах со звездами», а спустя несколько дней фанаты узнали, что не увидят ее в финале из-за ухудшившегося самочувствия.
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Звезда «Содержанок» Дарья Мороз заразилась коронавирусом

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Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации. Дважды лауреат российской кинопремии «Ника», лауреат российской театральной премии «Золотая маска».
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Алёна Бабенко
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и телевидения, кинопродюсер, заслуженная артистка Российской Федерации.
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