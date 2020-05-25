Коронавирус
Дни24Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Оказалось, актриса заразилась «уханьским» коронавирусом. 22 мая Мороз провела в микроблоге Instagram позитивный прямой эфир. Актриса рассказывала о своем участии в «Танцах со звездами», а спустя несколько дней фанаты узнали, что не увидят ее в финале из-за ухудшившегося самочувствия.
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Коронавирус у Дарьи Мороз: из-за болезни не смогла участвовать в «Танцах со звездами»
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