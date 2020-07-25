"Скорую помощь" актрисе вызвал официант. Сначала Кондулайнен отказывалась ехать в больницу, но медики настояли и госпитализировали ее в ГКБ им. Боткина с подозрением на инсульт.

с чего всё началось

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт. 62-летняя актриса находилась в пятницу вечером в Центральном парке отдыха имени Горького в ресторане "Времена года", где проходил выпускной вечер для школьников, передает "МК".

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

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