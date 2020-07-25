Шоу-бизнес
Газета.RuАктриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт. 62-летняя актриса находилась в пятницу вечером в Центральном парке отдыха имени Горького в ресторане "Времена года", где проходил выпускной вечер для школьников, передает "МК".
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с чего всё началось
"Скорую помощь" актрисе вызвал официант. Сначала Кондулайнен отказывалась ехать в больницу, но медики настояли и госпитализировали ее в ГКБ им. Боткина с подозрением на инсульт.Московский Комсомолец02:02
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Происшествия
В Ростовской области из роддома похищен новорожденный
«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребёнок мужского пола», — сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 07:05
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Наука
Как COVID-19 вызывает потерю обоняния
Как сообщает ToDay News Ufa, временная потеря обоняния, или аносмия, – это один из главных симптомов коронавирусной инфекции, который появляется на ранних стадиях.
ToDay News Ufa 06:30
Футбол
Фанаты киевского «Динамо» завязали глаза на памятнике Лобановскому
В связи с назначением Луческу фанаты решили завязать глаза на памятнике Лобановскому.
Sport24.ru 05:30
Экономика
Жизнь миллионов россиян ждут изменения с 1 августа
Какие новые законы вступают в силу в России и что изменится в нашей жизни с 1 августа 2020 года - справка портала newsment.ru.
Агрызские вести 01:39
Общество
В Алуште в дельфинарии расчленили дельфина
Газета.Ru 05:28
Политика
Атаки на армян объяснили попыткой дестабилизировать ситуацию в России
Атаки азербайджанцев на армян на российской территории являются в том числе попыткой дестабилизировать ситуацию в России.
Lenta.ru 07:16
Футбол
«Уфа» выкупила права на Голубева у «Краснодара»
«Уфа» выкупила у «Краснодара» права на полузащитника Артема Голубева, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 06:52
Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Как стало известно, в работе сервисов Garmin наблюдался масштабный сбой, который компания сначала пыталась устранить собственными силами.
Astera вчера в 13:14
Религия
Эрдоган разрешил мусульманам молиться в Святой Софии круглосуточно
24 июля в Святой Софии впервые с 1934 года прошел намаз. Молящиеся разместились не только внутри здания, но и на территории перед собором.
РБК вчера в 21:35
Происшествия
Полиция опровергла межнациональный характер драки на юге Москвы
Драка, произошедшая между нетрезвыми гражданами на улице Маршала Захарова в Москве, не имела межнациональный характер.
Известия 07:06
Общество
Мясников предлагает увеличить штраф за использование телефона за рулем
Врач сравнил наказание за вождение в пьяном виде со штрафом за использование телефона за рулем.
Комсомольская правда 05:13
Шоу-бизнес
Экс-жена мужа Нюши объяснила, отчего не давала ему развод
Нынешний спутник жизни исполнительницы Нюши активно рассказывает подписчикам в социальных сетях, как ему удается правильно воспитывать детей и создавать гармонические любовные отношения.
Актуальные Новости 05:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 23 июля в 06:58
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела о реабилитации нацизма в связи с публикацией фотографий нацистов на онлайн-акции всероссийского движения «Бессмертный полк».
РБК 06:32
Общество
В Киргизии объявили 30 июля днем траура по погибшим из-за коронавируса
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране 30 июля пройдет день национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом.
Газета.Ru 05:19
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:39
Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
"Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны — ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", — говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
РИА Новости вчера в 20:37
Кино
Marvel представила тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Студия Marvel показала мрачный тизер и первые две минуты фильма о подростках с суперспособностями Новые мутанты на Comic-Con.
NewInform 04:51
Происшествия
К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов
Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС 01:57
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 08:34
Экономика
Российский автозавод обязали отчитываться перед США
Минфин США вновь отложил введение санкций против группы ГАЗ в середине июля. Срок завершения сделок с ним продлен до 22 января 2021 года.
Lenta.ru 23 июля в 08:38
Авто
BMW представила ограниченную серию кроссовера X7
Немецкий автопроизводитель представил лимитированное исполнение Dark Shadow Edition для кроссовера X7.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:29