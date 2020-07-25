Шоу-бизнес
Газета.RuАктриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт. 62-летняя актриса находилась в пятницу вечером в Центральном парке отдыха имени Горького в ресторане "Времена года", где проходил выпускной вечер для школьников, передает "МК".
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с чего всё началось
"Скорую помощь" актрисе вызвал официант. Сначала Кондулайнен отказывалась ехать в больницу, но медики настояли и госпитализировали ее в ГКБ им. Боткина с подозрением на инсульт.Московский Комсомолец02:02
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Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Происшествия
Полиция просит арестовать трех участников межнациональной драки в Москве
Правоохранители просят арестовать трех участников межнациональной массовой драки на юго-востоке Москвы.
Газета.Ru 08:51
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Происшествия
Станция метро «Новокузнецкая» в Москве заработала штатно
Станция московского метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии возобновила работу в обычном режиме.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Экономика
Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
REGNUM вчера в 08:15
Общество
Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Гоша Куценко в Instagram рассказал о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 08:42
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
Религия
Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:02
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 23 июля в 06:58
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Кино
Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля
Коммерсантъ вчера в 12:47
Общество
В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирус
Институт молекулярной медицины в Лиссабоне объявил, что разработал первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус.
ТАСС Наука 08:05
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55
Здоровье
Врач перечислила опасные причины высокой температуры по вечерам
Врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко назвала четыре причины, в основе которых может быть повышение температуры тела конкретно в вечернее время.
Shraibikus News 06:30
Общество
Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения
Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью данного направления у россиян.
ТАСС вчера в 16:31
Происшествия
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
РИА Новости 23 июля в 10:49
Экономика
В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 15:40
Политика
Названа необычная причина паузы в строительстве «Северного потока – 2»
Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
РИА Новости 08:24
Гаджеты
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
В общении с журналистами агентства «Прайм» Куканов рассказал, что самый популярный миф это необходимость разрядки батареи до нуля и зарядки на 100%.
Astera 08:12
Общество
В ПФР рассказали про доплату к пенсии в размере 2843 рубля
Пенсионный фонд России рассказали, какие категории граждан могут претендовать на доплату в размере двух тысяч восьмисот рублей.
ToDay News Ufa 03:54
Армия и оружие
МИД Ирана оценил действия американских военных в инциденте с лайнером
Действия ВВС США в отношении иранского пассажирского самолета были опасными, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, назвав их "игрой с человеческими жизнями".
РИА Новости вчера в 10:24