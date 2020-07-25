Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuАктриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт. 62-летняя актриса находилась в пятницу вечером в Центральном парке отдыха имени Горького в ресторане "Времена года", где проходил выпускной вечер для школьников, передает "МК".
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с чего всё началось

В Москве госпитализировали актрису Елену Кондулайнен

"Скорую помощь" актрисе вызвал официант. Сначала Кондулайнен отказывалась ехать в больницу, но медики настояли и госпитализировали ее в ГКБ им. Боткина с подозрением на инсульт.
Московский Комсомолец02:02

Подробнее о событии

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве

РЕН ТВ02:18

СМИ: Елена Кондулайнен находится в реанимации после инсульта

StarHit.ru03:47

В Москве госпитализировали секс-символ советского кино Елену Кондулайнен

Lenta.ru03:12

Елена Кондулайнен попала в больницу с подозрением на инсульт

РИА Новости02:31

Секс-символ СССР Елена Кондулайнен госпитализирована с инсультом

7Дней.ру08:00

Секс-символ СССР Елена Кондулайнен экстренно госпитализирована

Пятый канал02:16

В Москве госпитализировали актрису Елену Кондулайнен

Московский Комсомолец02:02
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Интерфакс 06:51
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Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
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Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Srnsk 08:24
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Происшествия

Полиция просит арестовать трех участников межнациональной драки в Москве

Правоохранители просят арестовать трех участников межнациональной массовой драки на юго-востоке Москвы.
Газета.Ru 08:51
Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Российская газета 07:07
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
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Происшествия

Станция метро «Новокузнецкая» в Москве заработала штатно

Станция московского метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии возобновила работу в обычном режиме.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
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Экономика

Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
REGNUM вчера в 08:15
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Общество

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

Гоша Куценко в Instagram рассказал о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 08:42
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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
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Армия и оружие

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:02
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Экономика

Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Происшествия

В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
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Происшествия

В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек

В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
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Путешествия

Российские туроператоры открыли бронирование поездок в Турцию

РБК вчера в 10:04
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 23 июля в 06:58
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Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Кино

Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Коммерсантъ вчера в 12:47
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Общество

В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирус

Институт молекулярной медицины в Лиссабоне объявил, что разработал первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус.
ТАСС Наука 08:05
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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55
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Здоровье

Врач перечислила опасные причины высокой температуры по вечерам

Врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко назвала четыре причины, в основе которых может быть повышение температуры тела конкретно в вечернее время.
Shraibikus News 06:30
Общество

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью данного направления у россиян.
ТАСС вчера в 16:31
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Происшествия

Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова

РИА Новости 23 июля в 10:49
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Экономика

В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 15:40
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Политика

Названа необычная причина паузы в строительстве «Северного потока – 2»

Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
РИА Новости 08:24
Гаджеты

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

В общении с журналистами агентства «Прайм» Куканов рассказал, что самый популярный миф это необходимость разрядки батареи до нуля и зарядки на 100%.
Astera 08:12
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Общество

В ПФР рассказали про доплату к пенсии в размере 2843 рубля

Пенсионный фонд России рассказали, какие категории граждан могут претендовать на доплату в размере двух тысяч восьмисот рублей.
ToDay News Ufa 03:54
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Армия и оружие

МИД Ирана оценил действия американских военных в инциденте с лайнером

Действия ВВС США в отношении иранского пассажирского самолета были опасными, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, назвав их "игрой с человеческими жизнями".
РИА Новости вчера в 10:24
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Елена Кондулайнен
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Российской Федерации, эстрадная певица.
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