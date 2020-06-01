Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиАктриса Елена Воробей заразилась коронавирусом

Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом сама артистка заявила в инстаграме. По словам Воробей, о диагнозе COVID-19 она узнала уже три дня назад, однако не хотела сообщать об этом из-за "глупых страхов".
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с чего всё началось
Как сообщила артистка в своем Instagram
, о заболевании ей стало известно тремя днями ранее, но рассказать об этом сразу она не решилась — чтобы не волновать отца и не напоминать вновь о пандемии.
Вечерняя Москвавчера в 17:57

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«Этот вирус достал до тошноты»: Елена Воробей призналась, что заразилась CoViD-19

Телепрограмма01:49

Елена Воробей заболела коронавирусом

MedikForum.ruвчера в 16:46

«Как будто меня били битами»: Елена Воробей заразилась коронавирусом

StarHit.ru00:22

Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом

РИА Новостивчера в 23:35

У Елены Воробей обнаружили коронавирус

Lenta.ruвчера в 23:15

«Невозможно спать, все тело болело, будто меня били»: Елена Воробей заболела коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 19:45

«Боль такая, будто битами били»: Воробей призналась, что борется с недугом

7Дней.ру01:00
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Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
2,4K
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
1,3K
Авто

Флагманский седан Toyota Century получил карбоновый обвес

В стайлинг-пакет Sportsline Black Label для флагманского Toyota Century входит набор юбок для бамперов и порогов, которые приблизили автомобиль к поверхности земли.
Тарантас Ньюс 02:28
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
2,4K
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Гаджеты

Уникальный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

Компания Samsung Electronics сообщила о выхода в России очень необычного телевизора The Sero.
iXBT.com 03:29
Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Газета.Ru 03:50
13
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
9,7K
Происшествия

Чемпион НБА избил белого мужчину на фоне протестов в США

Газета.Ru 04:10
4
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
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Армия и оружие

Кто провоцирует армяно-грузинскую войну

Кто провоцирует армяно-грузинскую войну НАТО хочет создать в Грузии новую "горячую точку".
Экспресс газета вчера в 09:31
1
Гаджеты

Apple начала продавать восстановленные iPhone XR

Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 29 мая в 09:05
20
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
1,9K
Политика

Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
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Общество

За сутки в России коронавирусом заболели ещё 9 035 человек

Ещё 9 035 человек заболели коронавирусом в России за сутки.
Псковское агентство информации 03:40
Общество

Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет, — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Общество

Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса

Москва, 1 июня 2020, 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса.
REGNUM 04:18
Общество

В Пермском крае выявили 69 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из которых зафиксирован посмертно.
ВЕТТА 03:38
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Происшествия

Шестилетняя девочка пропала в Крыму во время рыбалки с отцом

Известия 01:44
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Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
235
Происшествия

Торговавшую россиянками группировку раскрыли в Израиле

В Израиле арестовали преступную группировку, торговавшую женщинами из России и с Украины.
Lenta.ru 04:25
Армия и оружие

Северный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Футбол

Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
1
Общество

Кризис в коронавирус вызвал рост протестных настроений россиян

По данным «Левада-центра», впервые за последние полтора года число опрошенных, готовых выйти на митинги и пикеты, достигло рекордных 28%, сообщает «Кавказ Пост».
Чистовик 04:36
3
Общество

Названа новая группа риска по коронавирусу

Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей.
Газета.Ru вчера в 21:15
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Технологии

Названа вероятность заражения коронавирусом от смартфона

Использование смартфона повышает риск заражения, если прикасаться к нему загрязненной рукой или перчаткой.
Амур.инфо 04:44
14
Общество

Вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат в России

В силу вступил закон о запрете взимания долгов с социальных выплат и пособий от государства.
Live24 04:03
21
Общество

Италия рассчитывает, что российские туристы с 15 июня смогут посещать республику

Италия готова принимать российских туристов с 15 июня и рассчитывает, что российское руководство к тому времени пойдет на открытие границы.
ТАСС 04:51
Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
399
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Елена Воробей
Российская актриса
Российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка. Заслуженная артистка России.
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