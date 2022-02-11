КоммерсантъАктриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни после болезниРоссийская актриса и звезда фильма "Стиляги" Евгения Брик умерла на 41-м году жизни – трагичная новость шокировала поклонников, коллег и СМИ.Sputnik Грузия"10 февраля умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера", - написала Гордеева.ТрудЕвгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве.РИА НовостиЕвгения Брик сыграла в нескольких известных фильмах: «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Ёлки 1914» и другие.Kazanfirst.ruЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналМИР 24Kleo.ruГазета.RuСлово и ДелоЦарьградРоссийская газетаПрофильРамблерМой БрянскВести ПодмосковьяПетрозаводск говоритSolenka.infoКиноафиша РоссииРБКWoman.ruИнтересная РоссияПодробнее о событииУмерла актриса Евгения БрикRT на русском05:00Умерла актриса Евгения БрикИзвестия01:16Друзья и коллеги вспоминают актрису Евгению БрикРИА Новости04:31Актриса фильма «Стиляги» Евгения Брик умерла на 41-м году жизни после болезниLenta.ru03:19Умерла актриса фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» Евгения БрикТАСС01:43Чем запомнилась актриса Евгения БрикПятый канал04:18Умерла актриса Евгения Брик, ей было 40 летВесьма00:42Показать ещёОценить2,4KПоделиться