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Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни после болезни

Российская актриса и звезда фильма "Стиляги" Евгения Брик умерла на 41-м году жизни – трагичная новость шокировала поклонников, коллег и СМИ.
Sputnik Грузия
"10 февраля умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера", - написала Гордеева.
Труд
Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве.
РИА Новости
Евгения Брик сыграла в нескольких известных фильмах: «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Ёлки 1914» и другие.
Kazanfirst.ru

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