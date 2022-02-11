КоммерсантъАктриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни после болезниАктриса Юлия Ауг рассказала РИА «Новости», что у госпожи Брик было онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие.КоммерсантъЕвгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве.РИА НовостиЕвгения Брик сыграла в нескольких известных фильмах: «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Ёлки 1914» и другие.Kazanfirst.ruАвтор поста в Facebook указала, что у Евгении Брик осталась 13-летняя дочь Зоя и супруг режиссер Валерий Тодоровский.Российский ДиалогЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24Пятый каналРЕН ТВГородовойРБКKleo.ruTVCenter.RUГазета.RuWMJ.ruСлово и ДелоГЛАС.RUЦарьградРоссийская газетаПрофильРамблерМой БрянскВести ПодмосковьяПетрозаводск говоритНародные новостиSolenka.infoКиноафиша РоссииПодробнее о событииАктриса Евгения Брик умерла на 41 году жизни после долгой болезниРИА Новости05:41Умерла актриса Евгения БрикRT на русском05:00Чем запомнилась актриса Евгения БрикПятый канал04:18Учительница и невеста. Главные роли Евгении БрикТАСС05:45Актриса фильма «Стиляги» Евгения Брик умерла на 41-м году жизни после болезниLenta.ru03:19Умерла актриса Евгения БрикИзвестия01:16Умерла актриса Евгения Брик, ей было 40 летВесьма00:42Показать ещёОценить2,9KПоделиться