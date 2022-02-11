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Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни после болезни

Актриса Юлия Ауг рассказала РИА «Новости», что у госпожи Брик было онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие.
Коммерсантъ
Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве.
РИА Новости
Евгения Брик сыграла в нескольких известных фильмах: «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Ёлки 1914» и другие.
Kazanfirst.ru
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 указала, что у Евгении Брик осталась 13-летняя дочь Зоя и супруг режиссер Валерий Тодоровский.
Российский Диалог

Подробнее о событии

Актриса Евгения Брик умерла на 41 году жизни после долгой болезни
РИА Новости05:41
Умерла актриса Евгения Брик
RT на русском05:00
Чем запомнилась актриса Евгения Брик
Пятый канал04:18
Учительница и невеста. Главные роли Евгении Брик
ТАСС05:45
Актриса фильма «Стиляги» Евгения Брик умерла на 41-м году жизни после болезни
Lenta.ru03:19
Умерла актриса Евгения Брик
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Умерла актриса Евгения Брик, ей было 40 лет
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