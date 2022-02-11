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Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни после болезни

Актриса Юлия Ауг рассказала «РИА Новости», что у госпожи Брик было онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие.
Коммерсантъ
Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве.
РИА Новости
Евгения Брик сыграла в нескольких известных фильмах: «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Ёлки 1914» и другие.
Kazanfirst.ru
Наибольшую популярность Нине Ургант принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал", где актриса исполнила песню "10-й наш десантный батальон".
DP.RU

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