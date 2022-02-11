КоммерсантъАктриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни после болезниАктриса Юлия Ауг рассказала «РИА Новости», что у госпожи Брик было онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие.КоммерсантъЕвгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве.РИА НовостиЕвгения Брик сыграла в нескольких известных фильмах: «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Ёлки 1914» и другие.Kazanfirst.ruНаибольшую популярность Нине Ургант принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал", где актриса исполнила песню "10-й наш десантный батальон".DP.RUЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24РЕН ТВРБКПятый каналГородовойSmotrim.ruTVCenter.RULife.ruKleo.ruРамблерГазета.RuПрофильЦарьградСлово и ДелоКиноафиша РоссииРоссийская газетаRT на русскомWoman.ruГородовойПятый каналГЛАС.RUРосбалтSolenka.infoNewInformИнтересная РоссияПодробнее о событииУчительница и невеста. Главные роли Евгении БрикТАСС05:45Стали известны обстоятельства смерти Евгении БрикПятый канал08:20Умерла актриса Евгения БрикRT на русском05:00Актриса Евгения Брик умерла на 41 году жизни после долгой болезниРИА Новости05:41Российская актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни после продолжительной болезниLenta.ru03:19Умерла актриса Евгения БрикИзвестия01:16Умерла актриса Евгения Брик, ей было 40 летВесьма00:42Показать ещёПоделиться