КоммерсантъАктриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни после болезниАктриса Юлия Ауг рассказала РИА «Новости», что у госпожи Брик было онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие.КоммерсантъЕвгения Брик (урожденная Хиривская) родилась 3 сентября 1981 года в Москве.Комсомольская правдаЕвгения Брик сыграла в нескольких известных фильмах: «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Ёлки 1914» и другие.Kazanfirst.ruРоссийскому зрителю Евгения Брик знакома по ролям в фильмах: "Стиляги", "С.С.Д", "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Елки 1914", "Пятница", "Адаптация", "Романовы", "Одесса", "Долгий путь домой".Vologda-poisk.ruЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24Пятый каналРЕН ТВРБКTVCenter.RULife.ruKleo.ruРамблерГазета.RuПрофильЦарьградСлово и ДелоКиноафиша РоссииРоссийская газетаRT на русскомWoman.ruГЛАС.RUРосбалтSolenka.infoВести ПодмосковьяNewInformИнтересная РоссияПетрозаводск говоритПодробнее о событииУчительница и невеста. Главные роли Евгении БрикТАСС05:45Умерла актриса Евгения БрикRT на русском05:00Актриса Евгения Брик умерла на 41 году жизни после долгой болезниРИА Новости05:41Актриса Евгения Брик не раз говорила о своих страхах и борьбе перед смертьюПятый канал07:39Российская актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни после продолжительной болезниLenta.ru03:19Умерла актриса Евгения БрикИзвестия01:16Умерла актриса Евгения Брик, ей было 40 летВесьма00:42Показать ещёПоделиться