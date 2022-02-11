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Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни после болезни

Актриса Юлия Ауг рассказала РИА «Новости», что у госпожи Брик было онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие.
Коммерсантъ
Евгения Брик (урожденная Хиривская) родилась 3 сентября 1981 года в Москве.
Комсомольская правда
Евгения Брик сыграла в нескольких известных фильмах: «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Ёлки 1914» и другие.
Kazanfirst.ru
Российскому зрителю Евгения Брик знакома по ролям в фильмах: "Стиляги", "С.С.Д", "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Елки 1914", "Пятница", "Адаптация", "Романовы", "Одесса", "Долгий путь домой".
Vologda-poisk.ru

Подробнее о событии

Учительница и невеста. Главные роли Евгении Брик
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Умерла актриса Евгения Брик
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Актриса Евгения Брик умерла на 41 году жизни после долгой болезни
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