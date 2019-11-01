Общество

Российская газетаРоссийская газетаАктриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось

«Ритуальный юмор – это для своих»: в Москве проходит выставка ритуальных услуг и товаров

На ВДНХ проходит выставка ритуальных услуг и товаров "Некрополь- 2019". Здесь без злого умысла демонстрируют "надгробия" Кристины Асмус и Тириона из "Игры престолов" и футболки с угрозами о морге Стенд с футболками – один из самых популярных на выставке.
Газета Metro03:45

Подробнее о событии

Асмус шокировали надгробной плитой с ее портретом. Но она не первая, кого «хоронили» ради рекламы

Телеканал 360°16:40

Потрясенная Асмус потребует компенсацию за фото на могильной плите

Газета.Ru14:52

Асмус потребовала компенсацию за надгробие с ее фотографией

РБК10:19

У Асмус резко ухудшилось самочувствие из-за фотографий надгробия с ее портретом

Lenta.ru11:30

Кристина Асмус рассказала о своём состоянии в связи с публикацией её фото на надгробном камне

Газета Metro14:20

Обнаружившей свой портрет на надгробии Асмус стало плохо

РЕН ТВ11:07

Асмус отменила съемки из-за ее фотографии на надгробии

РИА Новости11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Наука

В Канаде нашли окаменелости древнего носорога

Машины и Механизмы вчера в 17:23
Армия и оружие

Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
РИА Новости 16:13
Футбол

Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.
Матч ТВ 18:30
Гаджеты

IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple

За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Профиль 16:39
Технологии

Apple запустила собственную стриминговую платформу

Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
Реальное время 06:02
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Футбол

Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ»

«Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 17:40
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Происшествия

39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами

Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.
РБК 20:12
Музыка

Якутянка Валерия Миронова прошла отборочный этап шоу «Голос»

ИА ЯСИА 10:16
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
РИА Новости вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru 30 октября в 10:00
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Авто

Fisker готовит конкурента Tesla Model X

Основал ее бывший дизайнер Ford и Aston Martin Генри Фискер. И даже успел выпустить небольшое количество ярких гибридов Fisker Karma.
5 колесо 02:05
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.
Известия 29 октября в 23:37
Армия и оружие

Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета

ТАСС вчера в 15:04
Религия

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Финансы

Госдолг США установил новый рекорд

Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
RT на русском 19:23
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Происшествия

В СИЗО найден мертвым убийца женщины на детской площадке в Подмосковье

Daily Storm 06:44
Происшествия

В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детский сад

Следователи задержали сотрудника охранного предприятия «Святогоръ», который пропустил убийцу в один из детских садов Нарьян-Мара.
Ведомости 05:46
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование русскими

Lenta.ru 12:48
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»

Известия 20:15
Экономика

Российский производитель микросхем «Ангстрем-Т» обанкротился

Основанное в 2005 году предприятие «Ангстрем-Т» — один из крупнейших проектов по развитию высоких технологий в России — официально признано банкротом.
iXBT.com вчера в 03:47
Происшествия

В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

В Тюмени благополучно сел SSJ-100 "Ямала" с отказавшим левым двигателем. Перед посадкой самолет выработал топливо.
Вести.Ru 11:24
Здоровье

Роспотребнадзор назвал продукты, снижающие риск развития рака

Употребление продуктов, богатых нерастворимой клетчаткой, снижает риск развития дивертикулита кишечника, геморроя, может снижать риск развития колоректального рака, — сообщили в Роспотребнадзоре.
News.ru 04:39
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристина Асмус
Актриса
российская актриса театра и кино. Наиболее известна по роли Варвары Черноус в сериале «Интерны».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное