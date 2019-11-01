На ВДНХ проходит выставка ритуальных услуг и товаров "Некрополь- 2019". Здесь без злого умысла демонстрируют "надгробия" Кристины Асмус и Тириона из "Игры престолов" и футболки с угрозами о морге Стенд с футболками – один из самых популярных на выставке.

с чего всё началось

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

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