Общество

Российская газетаРоссийская газетаАктриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Читать в источнике
Комментировать47
с чего всё началось

«Ритуальный юмор – это для своих»: в Москве проходит выставка ритуальных услуг и товаров

На ВДНХ проходит выставка ритуальных услуг и товаров "Некрополь- 2019". Здесь без злого умысла демонстрируют "надгробия" Кристины Асмус и Тириона из "Игры престолов" и футболки с угрозами о морге Стенд с футболками – один из самых популярных на выставке.
Газета Metro03:45

Подробнее о событии

Асмус шокировали надгробной плитой с ее портретом. Но она не первая, кого «хоронили» ради рекламы

Телеканал 360°16:40

Асмус потребовала компенсацию за надгробие с ее фотографией

РБК10:19

Кристина Асмус рассказала о своём состоянии в связи с публикацией её фото на надгробном камне

Газета Metro14:20

У Асмус резко ухудшилось самочувствие из-за фотографий надгробия с ее портретом

Lenta.ru11:30

Потрясенная Асмус потребует компенсацию за фото на могильной плите

Газета.Ru14:52

Обнаружившей свой портрет на надгробии Асмус стало плохо

РЕН ТВ11:07

Асмус отменила съемки из-за ее фотографии на надгробии

РИА Новости11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:43, Вашингтон
Экономика

РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн

Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 14:21
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Происшествия

Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке

«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
RT на русском 22:25
Гаджеты

Пользователи iOS 13 жалуются на проблемы с закрытием приложений

Многие пользователи iOS 13 стали жаловаться на проблему с мобильной операционной системой.
News.ru 03:14
Кино

Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном

В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Культуромания вчера в 12:49
Общество

Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой

Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
Интерфакс 10:28
Общество

Синоптики пообещали россиянам теплую зиму

Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Наука

В Канаде нашли окаменелости древнего носорога

Зубы были маленькими и в плохой форме, но учительница все равно их подобрала.
Машины и Механизмы вчера в 17:23
Общество

Правительство Британии ввело запрет на добычу газа методом фрекинга

Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в связи с риском появления сейсмической активности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
РИА Новости 21:00
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости 19:04
Происшествия

Стрельба в воинской части Забайкалья стала итогом конфликта

Стрельбе в воинской части в Забайкалье, в результате которой погибли восемь человек, предшествовал конфликт между расстрелявшим людей срочником Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами, рассказал РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией.
Газета.Ru 30 октября в 08:13
Автоспорт

Перес оштрафован и на Гран-при США будет стартовать с пит-лейн

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес начнет Гран-при США с пит-лейн.
Sports.ru 20:27
Армия и оружие

ВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа

В сентябре пять ракет были выпущены по территории Израиля, в ответ на это израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям в секторе Газа.
РБК 20:57
Общество

Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Известия 22:15
Армия и оружие

Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
РИА Новости 16:13
Хоккей

«Авангард» обыграл «Амур» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

Омский "Авангард" со счетом 3:2 обыграл хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт 15:02
Наука

Большой брат следит за меньшими

Разумеется, они неконтролируемые — в том смысле, что исследователи никак не могут повысить вероятность наступления какого-то события за счет экспериментальных манипуляций (как это, например, делается, если животное надо чему-то научить).
N+1 вчера в 08:27
Общество

С 1 ноября жизнь жителей России изменится

Первого ноября начнет действовать закон о суверенном интернете.
RuNews24.ru вчера в 02:47
Политика

В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.
RT на русском 19:43
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru 13:54
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv вчера в 14:46
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 09:20
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в районе Золотого

Газета.Ru 08:33
Политика

Билалова в США отпустили под залог

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 12:18
Общество

Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий

Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
RT на русском 11:21
Шоу-бизнес

Михалкова назвала истинную причину ухода из «Уральских пельменей»

Sibnet Новости 30 октября в 05:09
Армия и оружие

Kresy (Польша): США хотят выполнять свои обязательства в отношении стран Балтии руками польской армии (Kresy.pl)

Какой американские аналитики видят роль польской армии В упомянутом докладе говорится, что россияне должны осознавать: "за неспровоцированную агрессию против НАТО им придется заплатить высокую цену, в том числе они могут лишиться Калининградской области".
ИноСМИ 11:07
Единоборства

Боец UFC Гастелум сжульничал во время взвешивания

Боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Келвин Гастелум сжульничал во время взвешивания. Фото данного инцидента опубликовано в Twitter.
Газета.Ru 20:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристина Асмус
Актриса
российская актриса театра и кино. Наиболее известна по роли Варвары Черноус в сериале «Интерны».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное