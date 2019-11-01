Общество
Российская газетаАктриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
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Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Политика
Задержанного в США Билалова отпустили под залог
Задержанного в США бывшего главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова отпустили под залог из миграционной службы.
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Общество
Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Культура
Мартиросян прокомментировал заявление Светлакова о цензуре их шоу
Технологии
Google купит производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд
Американская корпорация Google объявила о заключении соглашения о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit за $7,35 за акцию.
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет
Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Для Overwatch 2 разработчики обновили дизайн ВСЕХ уже вышедших героев — посмотреть на различия между двумя проектами можно на специальной странице сайта шутера.
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара арестовали, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в пятницу, 1 ноября.
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
Происшествия
Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова
«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября
«Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например Дня Победы или Дня народного единства», — отметил представитель министерства.
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Космос
Астрономы нашли в Солнечной системе еще одну карликовую планету
Пока статус Гигеи не подтвердится, астрономы по-прежнему будут считать, что в Солнечной системе всего пять карликовых планет.
Наука
Мысли о ярком или темном заставляют зрачки сужаться или расширяться
Ученые из Оксфордского университета выяснили, что зрачки человека могут расширяться и сужаться в зависимости от света.
Здоровье
Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин
Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Общество
В России заработало новое приложение для оформления ДТП за 15 минут
Ранее в правительстве пообещали, что оформление ДТП с помощью нового приложения будет занимать не более 15 минут.
Политика
Григорий Лепс объявлен персоной нон-грата в Латвии
Певца Григория Лепса объявили в Латвии персоной нон-грата. Певцу запретили въезд в страну.