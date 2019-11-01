Общество

Российская газетаРоссийская газетаАктриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
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