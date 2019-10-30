Происшествия
Российская газетаАктриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
"Самолет, который должен был отправиться из Шереметьево в Тель-Авив, не смог вылететь", - сообщила собеседница агентства. Уточняя, что произошло это по причине устроенного одной из пассажирок рейса дебоша.
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Актриса Лидия Вележева о дебоше: «Я человек не пьющий, а меня высадили из самолета за вопрос о задержке рейса»
Актриса Лидия Вележева, которая зрителям известна по ролям в сериалах «Воровка», «Идиот» и «Убойная сила-6», не вылетела на гастроли в Тель-Авив, устроив скандал прямо перед взлетом.Комсомольская правда08:38
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Происшествия
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Болгария отказала выдавать визу военному атташе российского посольства в Софии.
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Дата послания Путина Федеральному Собранию пока не определена
Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена, мероприятие может состояться в этом году или в начале следующего, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
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Шюррле может завершить карьеру в конце сезона
Немецкий хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле поделился планами относительной своей дальнейшей карьеры.
Евро-футбол.ру 06:20
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Президент Чили отменил саммит АТЭС
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Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек
«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
RT на русском 11:26
Общество
Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников
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РИА Новости 05:52
Общество
Шнуров в стихах высмеял представления россиян о достойной пенсии
Артист выложил скриншот новости, в которой приводятся результаты опроса, согласно которым жители страны считают, что пенсии в размере 40 тысяч рублей хватит для достойной старости.
Lenta.ru 12:24
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
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Газета.Ru 07:36
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МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
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Дождь 05:24
Армия и оружие
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REGNUM 01:12
Общество
Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах
Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
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Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
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Политика
Оппозиция поддержала проведение досрочных выборов в Великобритании
Лейбористская партия Великобритании поддержит законопроект премьер-министра Бориса Джонсона о досрочных выборах в парламент в декабре, заявил лидер оппозиции Джереми Корбин.
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Политика
Россия и США ведут переговоры о восстановлении численности дипломатов
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Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Общество
ЦОДД предупредил автомобилистов о девятибалльных пробках в столице
В Москве вечером 30 октября наблюдаются девятибалльные пробки, на большинстве вылетных магистралей массовые аварии.
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