Актриса Лидия Вележева, которая зрителям известна по ролям в сериалах «Воровка», «Идиот» и «Убойная сила-6», не вылетела на гастроли в Тель-Авив, устроив скандал прямо перед взлетом.

с чего всё началось

"Самолет, который должен был отправиться из Шереметьево в Тель-Авив, не смог вылететь", - сообщила собеседница агентства. Уточняя, что произошло это по причине устроенного одной из пассажирок рейса дебоша.

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