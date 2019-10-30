Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаАктриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

"Самолет, который должен был отправиться из Шереметьево в Тель-Авив, не смог вылететь", - сообщила собеседница агентства. Уточняя, что произошло это по причине устроенного одной из пассажирок рейса дебоша.
Читать в источнике
Комментировать426
с чего всё началось

Актриса Лидия Вележева о дебоше: «Я человек не пьющий, а меня высадили из самолета за вопрос о задержке рейса»

Актриса Лидия Вележева, которая зрителям известна по ролям в сериалах «Воровка», «Идиот» и «Убойная сила-6», не вылетела на гастроли в Тель-Авив, устроив скандал прямо перед взлетом.
Комсомольская правда08:38

Подробнее о событии

СМИ: экспертиза выявила 0,43 промилле алкоголя в крови Вележевой

Московский Комсомолец11:47

Актриса Лидия Вележева о дебоше: «Я человек не пьющий, а меня высадили из самолета за вопрос о задержке рейса»

Комсомольская правда08:38

Лидия Вележева «не поняла», почему её сняли с рейса: Я в неадеквате

Life.ru12:09

Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете

РИА Новости10:14

Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту рейса Москва - Тель-Авив

ТАСС07:18

Дебош в вылетавшем из Москвы самолете устроила актриса Вележева

РЕН ТВ06:56

«Просто безобразие»: Вележева о конфликте на борту рейса «Москва — Тель-Авив»

Пятый канал12:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Финансы

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Общество

Новак отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»

Россия удовлетворена выдачей Данией разрешения на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики России Александр Новак.
РБК 13:50
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Известия 06:50
Политика

Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

РБК 12:23
Игры

Возвращение на Тедас: Dragon Age 4 выйдет в 2022 году

Новая игра в серии Dragon Age выйдет не раньше апреля 2022 года.
REGNUM 08:32
Общество

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

ТАСС 09:19
Общество

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Футбол

«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль

Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольные клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
News.ru 12:51
Политика

Украинский министр заявила о невозможности выплаты пенсий в Донбассе

Неделю назад уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что задолженность по выплатам пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд по текущему курсу).
ТАСС 10:59
Футбол

Златан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании

Чемпионат вчера в 12:34
Гаджеты

Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.
Astera вчера в 09:52
Происшествия

Пассажир упал на рельсы на станции метро «Маяковская» в Москве

Пассажир упал на жесткий путь на станции метро "Маяковская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
ТАСС 13:24
Музыка

Тессу Вайолет смутили выкрики «Русские вперед» на концерте в Москве

ФАН 09:53
Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Известия вчера в 23:07
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Уфимские Заметки вчера в 14:09
Общество

В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек

Как рассказал «РИА Новости» представитель пресс-службы компании, первые люди стоят в очереди за колонкой с 22:30 вторника, 29 октября.
РБК 05:11
Хоккей

Радулов рассказал о жизни в США

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Александр Радулов рассказал о жизни в американском городе.
Газета.Ru 12:59
Происшествия

СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве

Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Газета.Ru 12:16
Политика

СБУ отчиталась о задержании шпионившего на Россию «агента ФСБ»

СБУ называет задержанного агентом ФСБ, который был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России.
РБК 13:09
Происшествия

В ДТП в Подмосковье погибли пять человек

«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
RT на русском 11:26
Единоборства

Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России

VSE42.RU 02:37
Авто

Стартовали продажи Toyota RAV4 пятого поколения в России

Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.
Новые автомобили 12:27
Происшествия

Солдат-срочник в Забайкалье планировал убить только одного офицера

9111.ru 13:06
Экономика

Минэкономразвития РФ изменит порядок учета уровня бедности в стране

Минэкономразвития РФ изменит порядок статистического учета уровня бедности в стране. Росстат будет предоставлять более точные данные.
TatCenter вчера в 02:23
Происшествия

СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля

Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
Известия 10:24
Здоровье

64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России

Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru 28 октября в 00:15
Политика

Кудрин посоветовал правительству повысить уровень доверия граждан

Председатель Счётной палаты уверен, что правительству необходимо подумать о соцпрограммах, которые могли бы повысить уровень доверия россиян к мерам кабмина.
News.ru 07:27
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

Чили отменило саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатический форум COP25, передает телеканал 24 Horas со ссылкой на президента страны Себастьяна Пиньеру.
РИА Новости 10:27
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лидия Вележева
Актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, общественный и политический деятель. Член Общественной палаты Российской Федерации 5-го созыва с 18 февраля 2014 года. Член Генерального совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное