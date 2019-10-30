Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаАктриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

"Самолет, который должен был отправиться из Шереметьево в Тель-Авив, не смог вылететь", - сообщила собеседница агентства. Уточняя, что произошло это по причине устроенного одной из пассажирок рейса дебоша.
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Актриса Лидия Вележева о дебоше: «Я человек не пьющий, а меня высадили из самолета за вопрос о задержке рейса»

Актриса Лидия Вележева, которая зрителям известна по ролям в сериалах «Воровка», «Идиот» и «Убойная сила-6», не вылетела на гастроли в Тель-Авив, устроив скандал прямо перед взлетом.
Комсомольская правда08:38

Подробнее о событии

Актрису Лидию Вележеву попытались высадить из самолета: кадры инцидента

Московский Комсомолец06:59

Муж Лидии Вележевой нашёл объяснение её дебоша на борту

Life.ru10:47

Актриса Лидия Вележева о дебоше: «Я человек не пьющий, а меня высадили из самолета за вопрос о задержке рейса»

Комсомольская правда08:38

Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту рейса Москва - Тель-Авив

ТАСС07:18

Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете

РИА Новости10:14

Дебош в вылетавшем из Москвы самолете устроила актриса Вележева

РЕН ТВ06:56

В «Аэрофлоте» прокомментировали дебош Вележевой на борту самолета

Пятый канал10:05
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Лидия Вележева
Актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, общественный и политический деятель. Член Общественной палаты Российской Федерации 5-го созыва с 18 февраля 2014 года. Член Генерального совета партии «Единая Россия».
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