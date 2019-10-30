Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаАктриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

"Самолет, который должен был отправиться из Шереметьево в Тель-Авив, не смог вылететь", - сообщила собеседница агентства. Уточняя, что произошло это по причине устроенного одной из пассажирок рейса дебоша.
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В полиции прокомментировали дебош звезды «Идиота» на борту самолета

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Дебош в вылетавшем из Москвы самолете устроила актриса Вележева

РЕН ТВ06:56
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Лидия Вележева
Актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, общественный и политический деятель. Член Общественной палаты Российской Федерации 5-го созыва с 18 февраля 2014 года. Член Генерального совета партии «Единая Россия».
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