Шоу-бизнес
РЕН ТВВ Мексике нашли автомобиль пропавшей Натальи Андрейченко
Instagram Автомобиль актрисы Натальи Андрейченко, которая перестала выходить на связь из Мексики, нашли в гараже в ее особняке. Об этом заявил ее пиар-менеджер Ян Трунцев на странице в Instagram.
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с чего всё началось
В свою очередь, PR-директор артистки Ян Трунцев на ее странице в Instagram уточнил, что все машины актрисы находятся в ее гараже, в том числе и та, на которой она выехала от подруги в субботу.Москва 24вчера в 12:59
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Российское посольство восстановит обстоятельства пропажи Андрейченко в Мексике
Телепрограммавчера в 14:00
Представитель Андрейченко хочет обратиться в консульство из-за пропажи актрисы в Мексике
Газета.Ruвчера в 12:54
«Не выходит на связь более суток!» Директор Натальи Андрейченко просит помощи в ее поисках
Passion.ruвчера в 03:13
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