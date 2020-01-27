с чего всё началось

Instagram Автомобиль актрисы Натальи Андрейченко, которая перестала выходить на связь из Мексики, нашли в гараже в ее особняке. Об этом заявил ее пиар-менеджер Ян Трунцев на странице в Instagram.

Общество В России появились новые камеры фиксации ПДД Как рассказывает «Коммерсантъ», на подмосковных дорогах появились необычные Lada Granta — на крыше автомобиля в защищенном боксе установлены камеры, которые пришли на замену треногам.

Армия и оружие Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.

Политика Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Кино Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Экономика Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.

Общество Гендиректор «Сухого» подал в отставку после крушения Су-57 Озара, как считают собеседники «Ведомостей», отправят в отставку из-за того, что в конце декабря, за несколько дней до передачи в Вооруженные силы, разбился первый серийный Су-57.

Здоровье Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Происшествия Нашли отца, оставившего детей в Шереметьево Отец, оставивший двух малолетних сыновей в аэропорту, вместе с мальчиками оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, сослался на тяжелое финансовое положение и сообщил, что временно не в состоянии заботиться о мальчиках, но готов забрать их позднее.

Политика Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.