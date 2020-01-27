Шоу-бизнес

РЕН ТВРЕН ТВВ Мексике нашли автомобиль пропавшей Натальи Андрейченко

Instagram Автомобиль актрисы Натальи Андрейченко, которая перестала выходить на связь из Мексики, нашли в гараже в ее особняке. Об этом заявил ее пиар-менеджер Ян Трунцев на странице в Instagram.
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с чего всё началось
В свою очередь, PR-директор артистки Ян Трунцев на ее странице в Instagram
 уточнил, что все машины актрисы находятся в ее гараже, в том числе и та, на которой она выехала от подруги в субботу.
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