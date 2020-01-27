с чего всё началось

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике. По данным телеграм-канала «Mash», у известной по фильмам «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания!» артистки в этой стране есть свой дом. Она проживает там на постоянной основе.

Шоу-бизнес Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась Российская и советская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая 26 января в Мексике, опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.

Экономика Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса "Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Здоровье Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.

Здоровье На Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Киеве на основании результатов исследования государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины», передает 27 января ИА Красная Весна.

Политика Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе — эксперт Польша десятилетиями выполняла роль проводника антироссийской политики США в Европе, однако в настоящее время эта модель отношений может прекратить своё существование.

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Общество Суд Нидерландов признал права России на бренд водки «Столичная» Верховный суд Нидерландов признал права России на бренд водки «Столичная» и постановил, что миллиардер Юрий Шефлер должен будет вернуть стране всю полученную от продажи продукта с этим наименованием прибыль почти за 20 лет.

Происшествия Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.

Общество Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.

Экономика Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.

Шоу-бизнес Лариса Голубкина экстренно госпитализирована Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.