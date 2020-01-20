Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАктриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева полностью признала вину в хранении наркотиков, ранее ее задержали в Москве с кокаином, передает корреспондент РИА Новости из зала Преображенского суда Москвы.
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