Актриса Наталья Бочкарева полностью признала вину в хранении наркотиков, ранее ее задержали в Москве с кокаином, передает корреспондент РИА Новости из зала Преображенского суда Москвы.

Общество Ozon уволит несколько сотен курьеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал к концу 2020 года изменения в штате курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен сотрудников.

Экономика PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».

Общество В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и начал подготовку к межфлотскому переходу на Балтику.