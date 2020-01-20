Происшествия
РИА НовостиАктриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева полностью признала вину в хранении наркотиков, ранее ее задержали в Москве с кокаином, передает корреспондент РИА Новости из зала Преображенского суда Москвы.
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Актриса Бочкарева ответила «ненавистникам» после прекращения уголовного дела о наркотиках
Московский Комсомолец12:56
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Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
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PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
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Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Армия и оружие
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Некая третья сторона сообщила, что нападение совершит неизвестный экстремист из Иордании, находящийся в Федеративной Республике Германии вблизи с одной из военных баз.
Армия и оружие
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На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
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Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Происшествия
В Перми в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
В Перми несколько человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле.
Политика
Кадыров не намерен работать за пределами Чечни
Авто
Lada Xray Cross с вариатором: АвтоВАЗ раскрыл статистику продаж
АвтоВАЗ рассекретил статистику продаж "вседорожной" версии Lada Xray.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег
Об отказе от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл объявили 8 января.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и начал подготовку к межфлотскому переходу на Балтику.
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
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Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Общество
За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град
Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Общество
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Политика
В Кремле назвали дату голосования по поправкам в Конституцию
Голосование состоится после того, как поправки в Конституцию примут Госдума и Совет Федерации.
Авто
Оспортивленные кроссоверы Audi Q5 Abt Edition появятся в России
Автомобили ограниченно серии Abt Edition с широким перечнем дополнительного оборудования поступят к дилерам Audi в феврале 2020 года.
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".