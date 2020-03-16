Коронавирус
ТАССАктриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа. Об этом в воскресенье актриса сообщила на своей странице в Instagram.
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Музыка
В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение
Энергетика
Bloomberg предрекает крупнейшее падение спроса на нефть в истории
Мировой спрос на нефть в текущем году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение из-за коронавируса COVID-19.
Технологии
Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате
«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.
Общество
Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко
За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Армия и оружие
Источник рассказал, что мешает кораблям НАТО вести разведку близ Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам РФ в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на берегу, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Технологии
Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса
Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Общество
Уроженку Сахалина Арину Макарову выгнали из шоу «Холостяк»
Уроженку Сахалина выгнали в третьем выпуске из-за неудачного розыгрыша, который она организовала вместе с участницей Лизой Адаменко.
Общество
Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ
Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Российская газета".
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 5%
Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Футбол
Агент Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол.
Общество
В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Энергетика
Саудовская Аравия стремится вытеснить российскую нефть с рынка
Саудовская Аравия активизировала усилия по вытеснению российской марки нефти Urals с основных рынков, предлагая взамен собственную нефть по низким ценам, сообщает Reuters со ссылкой на семь источников в нефтяной отрасли.
Гаджеты
Nokia выпустила новый дешевый смартфон
Американская HID Global выпустила новый недорогой смартфон – Nokia C2. Информация об устройстве размещена на официальном сайте компании.
Здоровье
Sakh.com уходит на карантин и вам советует
Компания Sakh.com утром в понедельник провела планерку и решила закрыться на карантин.
Общество
Король Испании отказался от наследства своего отца
Король Испании Филипп VI принял решение об отказе от наследства, которое он мог бы получить от своего отца, бывшего монарха Хуана Карлоса I. Об этом говорится в заявлении испанского королевского дворца.
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Общество
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
В Петербурге задержали 10 человек на акции против поправок в Конституцию
Полицейские задержали более десяти активистов, которые вышли на одиночные пикеты против поправок в Конституцию на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге.
Финансы
Названы потери российских банков от падения цен на нефть и коронавируса
Пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут привести к снижению прибыли российских банков на 20-25 процентов.
Общество
Черногория запретила въезд иностранцам из-за коронавируса
Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство.
Единоборства
Уайт не сомневается в проведении боя Хабиба и Фергюсона
Общество
Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом
Отмечается, что Педро Санчес и Бегонья Гомес чувствуют себя хорошо и остаются в своем поместье.