Коронавирус

ТАССТАССАктриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа. Об этом в воскресенье актриса сообщила на своей странице в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

«Будьте осторожны!»: девушка Бонда Ольга Куриленко уже неделю болеет коронавирусом

Телепрограммавчера в 20:30

Актриса Ольга Куриленко заражена коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:44

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАССвчера в 19:12

Сыгравшая девушку Бонда актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

РБКвчера в 18:30

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

StarHit.ruвчера в 18:00

Сыгравшая девушку Бонда актриса заразилась коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:30

Голливудская актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

РЕН ТВвчера в 16:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:48, Ашберн
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Музыка

В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

РБК вчера в 21:24
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность в Италии от коронавируса

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила риск смертельного исхода при заражении коронавирусом возрастным фактором.
Live24 вчера в 05:05
Общество

Глава СКР просит завести уголовное дело на судью из Новосибирска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Kursk.com вчера в 11:36
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru вчера в 10:05
Общество

МИД попросили частично приостановить конвенцию о дорожном движении

Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», созданное для развития навигационно-информационной деятельности, попросило приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России.
РБК 00:03
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Общество

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости вчера в 13:00
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
REGNUM вчера в 09:47
Общество

Посольство России в США приостановило прием граждан из-за коронавируса

"С 16 марта 2020 г. приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - сказано в посте.
Газета.Ru вчера в 22:23
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Экономика

Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд

Зачем регионам новые контейнеры "На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.", — сказал представитель Минприроды.
РБК вчера в 23:00
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Газета.Ru вчера в 10:53
Общество

В России изменят условия техосмотра

Ранее «Газета Кемерова» сообщала, что операторов техосмотра, перевозчиков и автодилеров хотят обязать проверять работоспособность устройств ЭРА-ГЛОНАСС, установленных на автомобилях.
URA.Ru 00:34
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" нашли в реке Терса Саратовской области тело 12-летнего мальчика, пропавшего 21 ноября прошлого года в селе Песчанка.
Российская газета 14 марта в 14:12
Игры

Фанаты нашли намёки на локации GTA VI в новом DLC для GTA Online

Фанаты серии нашли намёки на эти локации в карте гоночного трека из последнего DLC для GTA Online. Об этом сообщил портал Eurogamer.
CyberSport.ru вчера в 23:24
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru вчера в 01:37
Кино

Скарлетт Йоханссон: «сцена смерти Черной Вдовы была намного страшнее»

Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена смерти ее персонажа, шпионки Наташи Романофф, в "Мстителях: Финал", сообщает Screen Rant.
РИА Новости вчера в 17:47
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила вечеринку с сухим льдом

В комментариях пользователи отмечают, что звезде все ни по чем, ведь совсем недавно в банном комплексе погибли три человека из-за глупых шалостей с сухим льдом.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:59
Политика

Китай оценил помощь России в борьбе с коронавирусом

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй оценил помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Lenta.ru 00:34
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области

РБК вчера в 21:52
Происшествия

Легковушка под Иркутском сбила двух школьниц на тротуаре

Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц.
ТАСС вчера в 23:33
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета вчера в 10:45
Здоровье

В США допустили вторую волну коронавируса в Китае

Вашингтон, 15 марта 2020, 20:56 — REGNUM В случае отмены карантина и открытия границ Китай может столкнуться с повторной вспышкой коронавируса.
REGNUM вчера в 13:56
Политика

В Крыму обосновали ошибочность тезиса об «оккупации» полуострова

Западные страны вопреки принципам международного права продолжают придерживаться тезисов об "оккупации" и "аннексии" Крыма, тем самым демонстрируя неуважение к местным жителям, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
РИА Новости вчера в 23:19
Игры

Игрок в CS:GO продал все свои ножи, чтобы купить VR-шлем для Half-Life: Alyx

Один из игроков в CS:GO рассказал историю, как приобрести высокопроизводительный шлем для игры в Half-Life: Alyx, если не хватает денег.
Чемпионат 14 марта в 10:48
Общество

В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Спорт71 14 марта в 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ольга Куриленко
Французская актриса
Украинская и французская актриса кино и телевидения, модель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное