Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа. Об этом в воскресенье актриса сообщила на своей странице в Instagram.

Общество МИД попросили частично приостановить конвенцию о дорожном движении Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», созданное для развития навигационно-информационной деятельности, попросило приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России.

Общество Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Посольство России в США приостановило прием граждан из-за коронавируса "С 16 марта 2020 г. приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - сказано в посте.

Экономика Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд Зачем регионам новые контейнеры "На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.", — сказал представитель Минприроды.

Общество Российские торговые сети создают запасы продуктов Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.

Общество В России изменят условия техосмотра Ранее «Газета Кемерова» сообщала, что операторов техосмотра, перевозчиков и автодилеров хотят обязать проверять работоспособность устройств ЭРА-ГЛОНАСС, установленных на автомобилях.

Происшествия В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" нашли в реке Терса Саратовской области тело 12-летнего мальчика, пропавшего 21 ноября прошлого года в селе Песчанка.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова устроила вечеринку с сухим льдом В комментариях пользователи отмечают, что звезде все ни по чем, ведь совсем недавно в банном комплексе погибли три человека из-за глупых шалостей с сухим льдом.

Здоровье В США допустили вторую волну коронавируса в Китае Вашингтон, 15 марта 2020, 20:56 — REGNUM В случае отмены карантина и открытия границ Китай может столкнуться с повторной вспышкой коронавируса.

Политика В Крыму обосновали ошибочность тезиса об «оккупации» полуострова Западные страны вопреки принципам международного права продолжают придерживаться тезисов об "оккупации" и "аннексии" Крыма, тем самым демонстрируя неуважение к местным жителям, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.