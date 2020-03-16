Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа. Об этом в воскресенье актриса сообщила на своей странице в Instagram.

Технологии В WhatsApp появилась функция удаления сообщений В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.

Единоборства Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Общество В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек "CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.

Общество Консульство России в Мадриде приостановило прием граждан "В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Мадриде для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Общество Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.

Политика Путин подписал закон об изменении Конституции Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.

Экономика Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса Для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции, сказано в проекте антикризисного плана.

Наука В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.

Политика Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.