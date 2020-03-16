Коронавирус
ТАССАктриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа. Об этом в воскресенье актриса сообщила на своей странице в Instagram.
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Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Общество
Из-за коронавируса в России вырос спрос на крупы и консервы
Российские сети супермаркетов и сервисы доставки продуктов заметили увеличение спроса на товары длительного хранения, в том числе на крупы, макаронные изделия и консервы.
Экономика
Названы потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть
Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" посчитали потери российский банков на фоне ситуации на нефтяном рынке и пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Единоборства
Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера
На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Политика
В Сербии объявлен режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в Сербии из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент страны Александр Вучич.
Происшествия
Глава СКР просит завести уголовное дело на судью из Новосибирска
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек
"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
Музыка
Гендиректор ЕМГ прокомментировал песню Little Big для Евровидения
Генеральный директор «Европейской медиагруппы» оценил песню Little Big для выступления на Евровидении.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
Общество
Консульство России в Мадриде приостановило прием граждан
"В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Мадриде для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Политика
Путин подписал закон об изменении Конституции
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
Космос
Ученые дали ответ о существовании границ Вселенной
Зарубежные ученые провели ряд исследований, на основании результатов которых постарались определить границы существующей Вселенной.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
Для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции, сказано в проекте антикризисного плана.
Наука
В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом
Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.
Энергетика
Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 5%
Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5%, следует из данных торгов на 2:40 мск.
Политика
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Хоккей
«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина
Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
В воскресенье, 15 марта, в Минобороны заявили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе. Об этом сообщают в РИА новости.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Футбол
Руни о вирусе: с игроками в Англии обращаются как с морскими свинками
В пятницу чемпионат Англии и все соревнования Футбольной ассоциации Англии (FA) были приостановлен до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Общество
Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 10 982 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в мире за последние сутки, скончались 343 человека.
Наука
Опухоль мозга у собак стала меньше из-за вируса Зика
Основываясь на предыдущих успешных результатах при разрушении опухолей в мозгах мышей при помощи вируса Зика, учёные ввели вирусные клетки интартекально.
Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.