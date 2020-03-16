Коронавирус

ТАССТАССАктриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа. Об этом в воскресенье актриса сообщила на своей странице в Instagram.
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«Будьте осторожны!»: девушка Бонда Ольга Куриленко уже неделю болеет коронавирусом

Телепрограмма20:30

«Девушка Бонда» актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Life.ru17:10

Сыгравшая девушку Бонда актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

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«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

StarHit.ru18:00

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

РИА Новости17:44

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС19:12

Голливудская актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

РЕН ТВ16:50
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В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
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Из-за коронавируса в России вырос спрос на крупы и консервы

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Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" посчитали потери российский банков на фоне ситуации на нефтяном рынке и пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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Глава СКР просит завести уголовное дело на судью из Новосибирска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
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Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
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Общество

В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек

"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
РИА Новости 20:49
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Гендиректор ЕМГ прокомментировал песню Little Big для Евровидения

Генеральный директор «Европейской медиагруппы» оценил песню Little Big для выступления на Евровидении.
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Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
ТАСС 21:07
Общество

Консульство России в Мадриде приостановило прием граждан

"В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Мадриде для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
РИА Новости 12:19
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
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Путин подписал закон об изменении Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Космос

Ученые дали ответ о существовании границ Вселенной

Зарубежные ученые провели ряд исследований, на основании результатов которых постарались определить границы существующей Вселенной.
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Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

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Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

Для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции, сказано в проекте антикризисного плана.
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Наука

В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом

Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.
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Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 5%

Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5%, следует из данных торгов на 2:40 мск.
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Политика

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Газета.Ru 15:20
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
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Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
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В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Армия и оружие

В Минобороны заявили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

В воскресенье, 15 марта, в Минобороны заявили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе. Об этом сообщают в РИА новости.
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В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
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Руни о вирусе: с игроками в Англии обращаются как с морскими свинками

В пятницу чемпионат Англии и все соревнования Футбольной ассоциации Англии (FA) были приостановлен до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 14:06
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Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 10 982 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в мире за последние сутки, скончались 343 человека.
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Опухоль мозга у собак стала меньше из-за вируса Зика

Основываясь на предыдущих успешных результатах при разрушении опухолей в мозгах мышей при помощи вируса Зика, учёные ввели вирусные клетки интартекально.
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Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
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