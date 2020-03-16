Коронавирус

ТАССТАССАктриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа. Об этом в воскресенье актриса сообщила на своей странице в Instagram.
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«Будьте осторожны!»: девушка Бонда Ольга Куриленко уже неделю болеет коронавирусом

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Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

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Сыгравшая девушку Бонда актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

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