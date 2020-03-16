Коронавирус
ТАССАктриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа. Об этом в воскресенье актриса сообщила на своей странице в Instagram.
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Политика
Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели
В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Авто
Завод по производству двигателей построит в РФ Haval
Новый завод расположится на той же территории, что и предприятие по выпуску автомобилей, то есть в Тульской области.
Авто
Появились первые изображения кроссовера Volvo XC100
Совсем недавно представители марки Volvo рассказали о том, что компания планирует расширить свой модельный ряд новыми кроссоверами ХС100 и ХС40.
Политика
Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Политика
Здравоохранение США не готово к коронавирусу, считает Сандерс
Система здравоохранения США не готова к борьбе с эпидемией коронавируса, поскольку не существует как единая система оказания помощи всем гражданам страны, заявил сенатор Берни Сандерс, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Общество
Посольство России в США прекратило оказывать консульские услуги
Российское посольство в США временно прекратило оказание консульских услуг из-за эпидемии коронавируса.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Гаджеты
Эксперты назвали 5 признаков плохого смартфона
Профильные эксперты назвали 5 признаков плохого смартфона, которые способны превратить жизнь человека в ад.
Общество
Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 10 982 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в мире за последние сутки, скончались 343 человека.
Экономика
За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%
За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Общество
В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Здоровье
Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Армия и оружие
СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма
Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Энергетика
Нефть Brent отыграла в цене $1,2
Североморская нефтяная смесь марки Brent отыграла в цене после падения на более 5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл виртуальную гонку на Нюрбургринге
Макс Ферстаппен выиграл первую отборочную гонку виртуальных соревнований All-Star Esports Battle, проходившую на «Нюрбургринге».
Политика
Казахстан ограничит въезд и выезд на время режима ЧП
На время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, который введён из-за пандемии коронавируса, ограничат въезд и выезд из страны.
Здоровье
Свободное посещение объявят в новосибирских школах
16 марта, в понедельник, будет подписан приказ о том, что по решению школ и родителей учебные заведения будут переходить на свободный график посещения.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.
Общество
В России трое человек заразились коронавирусом внутри страны
"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели - Италию, Францию, Австрию, Германию, Польшу, Швейцарию, при этом три случая выявлены как контактные с ранее заболевшими", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Шоу-бизнес
«Такое платье в ваши годы – перебор»: Ренату Литвинову осудили за откровенный наряд
Сегодня звезда предстала перед своими поклонниками в волнующем платье с откровенным вырезом, которое женщина выбрала для похода в театр.
Армия и оружие
Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе
Трофейный турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Политика
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Политика
Путин подписал закон об изменении Конституции
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.