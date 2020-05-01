Шоу-бизнес
ТАССАктриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
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Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Космос
Сегодня рядом с Землей пролетит крупный астероид
В среду, 29 апреля, гигантский астероид 1998 OR2 приблизится к Земле на минимальное расстояние.
Gazeta.SPb 29 апреля в 09:40
Экономика
Отельеры Петербурга: пусть нас проклянут, но мы за железный занавес
47news предлагает такой эпиграф: "Отельеры Петербурга рады намеку Валентины Матвиенко о запрете выезда за рубеж в этом году".
47 новостей 12:23
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ вчера в 04:39
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
Шоу-бизнес
У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК 12:12
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
ОГЭ для 9-классников могут отменить
В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
Спорт
Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко
Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском вчера в 11:01
Происшествия
Пропавший под Курском ребенок найден мертвым
Российская газета 06:12
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Космос
Изменения в ночном небе не могут объяснить ученые
В ходе научного проекта астрономы провели сравнение результатов 70-летних наблюдений со свежими снимками ночного неба.
МедиаПоток 29 апреля в 06:27
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
Гаджеты
Xiaomi обвинили в слежке за пользователями смартфонов
В Xiaomi назвали информацию "досадным непониманием". Китайскую компанию Xiaomi заподозрили в сборе данных пользователей смартфонов.
Деловое.ТВ 11:57
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Фигурное катание
Агент Медведевой ответил на травлю фигуристки в Японии
Агент российской фигуристки Евгении Медведевой Ари Закарян прокомментировал нападки в адрес спортсменки.
News.ru 06:24
Кино
В сети появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского
Piter.tv вчера в 15:43
Экономика
Для россиян ввели новые правила перевода денег
Бесплатной услуга будет в двух случаях: - банки, где открыты счета, должны быть участниками СБП – Системы быстрых платежей. - лимит на переводы – 100 тысяч рублей в месяц.
Омск здесь вчера в 07:19
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса
Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Коммерсантъ 15:09
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки
Накануне "Академик Черский" сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.
Радио Sputnik 14:37
Общество
37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
В столице скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.
Москва 24 16:22
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Экономика
Какие нововведения ожидают россиян в мае
В мае в силу вступает ряд нормативных документов, касающихся разных сфер жизни россиян.
RT на русском 16:01
Происшествия
Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде
Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском 10:33
Происшествия
Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку
Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
Российская газета 16:10