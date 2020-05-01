Шоу-бизнес

ТАССТАССАктриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
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Советская и российская актриса, телеведущая. Народная артистка РФ.
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