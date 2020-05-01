Шоу-бизнес
ТАССАктриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
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Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
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В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
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Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
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Собянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина
Мэр Москвы призвал отложить на время "популистские разговоры" о том, что в России "замечательная ситуация" с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:27
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Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции
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В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом
Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
REGNUM 08:49
Армия и оружие
Кедми рассказал, как США хотят напасть на Россию
США усилят противостояние в космическом пространстве, проиграв России соперничество в создании стратегических ракет.
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Еще 37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
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