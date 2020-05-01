Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом. Наличие инфекции в организме подтвердилось в ходе анализа. Ранее народная артистка России обратилась в больницу в связи с плохим самочувствием, сообщает ТАСС.

Кино Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой Как сообщает Variety, коллега сценариста Дон Манчини заявил, что ошеломлен известием о кончине Лафии, который с самого начала был важнейшим элементом «семьи Чаки». 3

Общество Число заболевших коронавирусом в Приморье почти достигло 500 Общее количество заразившихся в крае достигло 494 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Единоборства 53-летний Майк Тайсон продемонстрировал отличную физическую форму Майк Тайсон, бывший боксер и знаменитость, опубликовал в своем Twitter видео тренировки, на которой он демонстрирует отличную работу на лапах. 1

Транспорт Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой. 382

Киберспорт Обновление Dota 2 усилило иллюзии Anti-Mage Утром 1 мая Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, в котором усилила один из талантов Anti-Mage.

Здоровье Проценко рассказал, как переболел коронавирусом Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел новым типом коронавируса COVID-19. 280

Хоккей СКА заплатит 400 тысяч за форварда «Локомотива» Мичкова По информации источника, СКА выплатит «Локомотиву» денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Общество В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции. 32

Политика Коронавирус сорвал триумф Путина: Команду безликих управленцев уже возглавил другой В очередной раз в западных СМИ появляется материал, цель которого продемонстрировать победу коронавируса над российской властью.

Политика Украина обвинила РФ в помехах при расследовании одесской трагедии «Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года», — передает слова МИД РИА «Новости».

Происшествия К 300 приблизилось число случаев коронавируса в Бурятии В Бурятии за сутки коронавирус подтвердился еще у 26 человек. Теперь в республике зарегистрировано 297 случаев COVID-19. 8