Шоу-бизнес
Телеканал Санкт-ПетербургАктриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом. Наличие инфекции в организме подтвердилось в ходе анализа. Ранее народная артистка России обратилась в больницу в связи с плохим самочувствием, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить342
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:11, Ашберн
Комментарии
Кино
Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой
Как сообщает Variety, коллега сценариста Дон Манчини заявил, что ошеломлен известием о кончине Лафии, который с самого начала был важнейшим элементом «семьи Чаки».
Аргументы и Факты 20:55
Общество
На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след
Lenta.ru 21:37
Общество
Еще 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Еще 34 пациента с положительным анализом на коронавирус и подтвержденной пневмонией умерли в Москве.
Вечерняя Москва 15:23
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Число заболевших коронавирусом в Приморье почти достигло 500
Общее количество заразившихся в крае достигло 494 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Владивосток-Новости 21:30
Общество
В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок
Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru 08:17
Общество
Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург
Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
RT на русском 20:47
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Российская газета 29 апреля в 20:37
Политика
Трамп не исключил введение дополнительных пошлин на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассматривает вариант введения дополнительных пошлин на китайские товары.
RT на русском вчера в 19:24
Путешествия
Россиян призвали не рассчитывать на отпуск за границей в этом году
Россиянам не следует рассчитывать на отпуск за границей до конца 2020 года.
9111.ru 10:07
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ 11:27
Единоборства
53-летний Майк Тайсон продемонстрировал отличную физическую форму
Майк Тайсон, бывший боксер и знаменитость, опубликовал в своем Twitter видео тренировки, на которой он демонстрирует отличную работу на лапах.
ИнфоСМИ 10:10
Футбол
Жена Боатенга: «Занятия сексом по 7-10 раз в неделю не делают меня нимфоманкой»
8 лет назад Мелисса заявила, что занимается сексом с Боатенгом по 7-10 раз в неделю.
Спорт-Экспресс 13:33
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Киберспорт
Обновление Dota 2 усилило иллюзии Anti-Mage
Утром 1 мая Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, в котором усилила один из талантов Anti-Mage.
CyberSport.ru вчера в 05:19
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 12:01
Игры
The Elder Scrolls Online получит официальную локализацию
Общественный контроль 12:17
Хоккей
СКА заплатит 400 тысяч за форварда «Локомотива» Мичкова
По информации источника, СКА выплатит «Локомотиву» денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.
Metaratings 11:08
Общество
В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
Политика
Коронавирус сорвал триумф Путина: Команду безликих управленцев уже возглавил другой
В очередной раз в западных СМИ появляется материал, цель которого продемонстрировать победу коронавируса над российской властью.
Свободная Пресса 08:44
Политика
Украина обвинила РФ в помехах при расследовании одесской трагедии
«Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года», — передает слова МИД РИА «Новости».
URA.Ru 21:40
Общество
В Мичигане противники карантина штурмуют Капитолий
Gazeta.SPb вчера в 10:37
Технологии
«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц
Специалисты ТРИНИТИ* предложили новую технологию для продления "жизни" стволов пушек и гаубиц.
Деловое.ТВ 13:12
Происшествия
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
Происшествия
К 300 приблизилось число случаев коронавируса в Бурятии
В Бурятии за сутки коронавирус подтвердился еще у 26 человек. Теперь в республике зарегистрировано 297 случаев COVID-19.
EastRussia 29 апреля в 22:06
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сбили украинский беспилотник
Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу сбили беспилотник украинских силовиков, который пытался атаковать населенный пункт в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 04:38