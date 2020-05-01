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RT на русскомRT на русскомАктриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

Ранее Васильева сообщала, что почувствовала недомогание, у неё высокая температура и кашель. Актриса вызывала скорую помощь, она отметила, что лечится дома.
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Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

РБК11:57

У актрисы Татьяны Васильевой нашли коронавирус

Lenta.ru11:07

Народную артистку РФ Татьяну Васильеву госпитализировали

Весьмавчера в 14:49

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

РИА Новости10:22

У Татьяны Васильевой обнаружили коронавирус

ТАСС10:15

У актрисы Татьяны Васильевой диагностировали коронавирус

Пятый канал09:47

У актрисы Татьяны Васильевой подтвердился COVID-19

Интерфакс10:27
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