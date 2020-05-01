Шоу-бизнес
RT на русскомАктриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
Ранее Васильева сообщала, что почувствовала недомогание, у неё высокая температура и кашель. Актриса вызывала скорую помощь, она отметила, что лечится дома.
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Комментарии
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди «скорых» у больниц
Санкт-Петербург, 2 мая 2020, 23:33 — REGNUM Очереди из машин скорой помощи у больниц Петербурга выстраиваются из-за необходимости строгого соблюдения противоэпидемических мер в стационарах.
REGNUM 16:33
Политика
МИД Казахстана отверг обвинения в разработке биологического оружия
«Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств», — заявили в внешнеполитическом ведомстве.
REGNUM 12:32
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Ведомости 10:11
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Здоровье
Главврач Коммунарки назвал процент выживших после ИВЛ пациентов
В комментариях к посту у Дениса Проценко традиционно спросили о количестве пациентов, которые остались живы после интубации и дыхания с помощью ИВЛ.
Уралинформбюро 04:11
Футбол
Пике вспомнил победу «Барселоны» над «Реалом» со счётом 6:2, Касильяс достойно ответил
Гол был забит ровно 11 лет назад – 2 мая 2009 года – в памятном матче, когда «сине-гранатовые» победили в Мадриде со счётом 6:2.
Евро-футбол.ру 15:36
Технологии
В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса
Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
Интерфакс вчера в 16:12
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Происшествия
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
Общество
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 232 человека
Екатеринбург-ТВ вчера в 04:03
Футбол
Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»
RT на русском 07:25
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил покупку субсидируемых авиабилетов из Калининграда для всех россиян
Авиакомпания "Аэрофлот" разрешила покупку субсидируемых авиабилетов из Калининграда в Москву всем гражданам РФ.
ТАСС 16:52
Происшествия
На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста
Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия 14:37
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
Здоровье
В Тульской области назвали число подключенных к ИВЛ пациентов
24 туляка подключены к аппаратам ИВЛ. Главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев озвучил статистику по коронавирусу.
Тульская пресса 16:17
Футбол
Первый пошёл: «Сассуоло» объявил о возобновлении тренировок
В субботу, второго мая, стало известно, что футбольный клуб "Сассуоло" возобновляет тренировочный процесс, - об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
Sport.ru 13:59
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета вчера в 06:33
Общество
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
По данным городского оперативного штаба, за минувшие сутки умерли еще 34 пациента с COVID-19.
Эхо Москвы 16:02
Футбол
Алиев считает Юрана «больным на голову»
Бывший игрок «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на критику со стороны Сергею Юрану.
Спорт день за днем 13:58
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Хоккей
Андрей Скабелка возглавил ярославский «Локомотив»
Возглавлял национальные команды Белоруссии и Казахстана. Помощников Андрея Скабелки в «Локомотиве» обещают объявить дополнительно.
ЯрNews 06:44