Шоу-бизнес
RT на русскомАктриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
Ранее Васильева сообщала, что почувствовала недомогание, у неё высокая температура и кашель. Актриса вызывала скорую помощь, она отметила, что лечится дома.
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Футбол
Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину
ProstoProSport вчера в 10:28
Политика
МИД Казахстана отверг обвинения в разработке биологического оружия
«Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств», — заявили в внешнеполитическом ведомстве.
REGNUM 12:32
Политика
В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
РИА Новости 13:39
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Вести.Ru вчера в 19:45
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Общество
Программу Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".
Газета.Ru 12:41
Происшествия
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз
66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
Общество
Власти Сочи не советуют отелям открывать бронь с 1 июня
Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронь с 1 июня до стабилизации обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:16
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Общество
Названы наиболее зараженные коронавирусом города Подмосковья
Одинцово лидирует среди городов Московской области по количеству зараженных новых коронавирусом.
РЕН ТВ вчера в 23:33
Общество
С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку
Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
Общество
Лукашенко не делал тест на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не делал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 14:12
Общество
В Нижегородской области три города закрыли на карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
RT на русском 13:10
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Общество
В Вольском районе закрыты на карантин два села
В связи с угрозой распространения коронавируса в Саратовской области закрыты на карантин еще два населенных пункта: села Черкасское и Спасское в Вольском районе.
Saratovnews 11:54
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
Россия стала седьмой в мире по числу заразившихся коронавирусом
Всего в мире заболели более трех миллионов человек.
Эхо Москвы 11:07
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сразу после достижения пика инфекции нельзя снимать ограничения.
Мой Брянск 05:43
Общество
В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, которые не верят в существование COVID-19, сожгли антенну сотовой связи рядом с селением Ногир.
РБК 13:46
Общество
Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве
Рост случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
РБК 08:05
Политика
В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооружённых сил
Русская Планета вчера в 12:59
Происшествия
Пожар на пилораме в Ленинградской области локализовали
Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на пилораме в Ленобласти на площади 900 кв. м, передает 2 мая «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Известия 14:24
Здоровье
Неизвестные ранее последствия коронавируса обнаружила московский врач
Селиванова провела исследование десяти умерших пациентов с коронавирусом, которые находились под аппаратом искуственной вентиляции легких (ИВЛ).
ИА Красная Весна 12:01
Футбол
Тихонов раскритиковал зарплату Соболева в «Спартаке»
Ранее появилась информация, что «Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контракт с годовой зарплатой 1,2 миллионов евро.
Metaratings 06:42
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02