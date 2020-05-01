Шоу-бизнес

RT на русскомRT на русскомАктриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

Ранее Васильева сообщала, что почувствовала недомогание, у неё высокая температура и кашель. Актриса вызывала скорую помощь, она отметила, что лечится дома.
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У Татьяны Васильевой обнаружили коронавирус

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Lenta.ru11:07

У актрисы Татьяны Васильевой подтвердился COVID-19

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Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

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Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

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У актрисы Татьяны Васильевой диагностировали коронавирус

Пятый канал09:47

Актриса Татьяна Васильева рассказала о здоровье после вызова скорой

РЕН ТВ05:38
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Татьяна Васильева
Актриса
Советская и российская актриса, телеведущая. Народная артистка РФ.
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