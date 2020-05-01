Шоу-бизнес
RT на русскомАктриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
Ранее Васильева сообщала, что почувствовала недомогание, у неё высокая температура и кашель. Актриса вызывала скорую помощь, она отметила, что лечится дома.
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Игры
Новый каталог The Sims 4 получил название «Нарядные Нитки»
В результате будущий каталог получил название «The Sims 4 Нарядные Нитки».
Игромания.ру 11:49
Происшествия
Зараженный коронавирусом врач выпал из окна больницы под Воронежем
Из окна больницы выпал врач скорой помощи Александр Шулепов.
BFM.ru 12:25
Шоу-бизнес
Скончалась вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
В возрасте 56 лет скончалась солистка и сопродюсер группы "Фристайл" Нина Кирсо. Об этом в Facebook сообщила ее сестра Алла.
Газета.Ru 30 апреля в 15:13
Общество
Умерла вдова родного племянника Николая II
На 94-году жизни умерла Ольга Куликовская-Романова - вдова родного племянника императора Николая II.
Газета.Ru 11:33
Здоровье
У инфицированных коронавирусом нашли аномальную патологию
Московский Комсомолец 12:22
Футбол
Геркус призвал отдать «Зениту» чемпионство в случае недоигровки РПЛ
Считаю, что "Зениту" в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что клуб уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей.
РИА Новости 06:03
Происшествия
Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Lenta.ru 12:18
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
Космос
Рогозин процитировал Агафью Тихоновну
У себя в Twitter он разместил знаменитую цитату Агафьи Тихоновны о том, что «если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась».
Росбалт 29 апреля в 06:30
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Общество
Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыли на карантин
Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыли на карантин из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом на данных территориях.
Гипер НН 12:46
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Футбол
Роналду прогулялся с сыном по Мадейре во время пандемии
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прогулялся с сыном по родному острову Мадейра во время пандемии коронавируса.
RT на русском 08:45
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
В Петербурге поймали 11 нарушителей, гулявших в парках
Сегодня, 2 мая, в ходе рейда сотрудники комитета по вопросам законности поймали в Московском парке Победы и Удельном парке 11 человек.
АБН 12:22
Общество
Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
ИА Красная Весна вчера в 15:10
Политика
США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия
США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 30 апреля в 19:58
Общество
Прирост смертей от коронавируса в Италии за сутки увеличился
Общее число заражённых коронавирусом в Италии возросло на 1900, до 209 328. Накануне было зарегистрировано 1965 новых случаев.
RT на русском 12:37
Политика
Китай предлагает США закрыть биолаборатории в постсоветских странах
В заявлении дипломата подчёркивается, что эти лаборатории работают в интересах министерства обороны США и действуют в обстановке строгой секретности.
REGNUM 29 апреля в 13:33
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Здоровье
На разворачивание госпиталя в Екатеринбург-ЭКСПО потратят ₽190 млн
Кислородный концентратор поставят к 25 мая. Его будут монтировать на каждом этапе. Общая стоимость работ оценивается в 190,4 млн рублей.
Уральский меридиан 08:07
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета вчера в 06:33
Происшествия
В Курске после отказа в госпитализации младенца начали проверку
В пятницу, 1 мая прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ об отказе в госпитализации.
Kursk.com 11:26