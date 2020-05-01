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Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургАктриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом. Наличие инфекции в организме подтвердилось в ходе анализа. Ранее народная артистка России обратилась в больницу в связи с плохим самочувствием, сообщает ТАСС.
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Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

РБК11:57

У актрисы Татьяны Васильевой нашли коронавирус

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У актрисы Татьяны Васильевой диагностировали коронавирус

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У Татьяны Васильевой подтвердили коронавирус

Актуальные Новости10:46

Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

РИА Новости10:22

У Татьяны Васильевой обнаружили коронавирус

ТАСС10:15

У актрисы Татьяны Васильевой подтвердился COVID-19

Интерфакс10:27
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Татьяна Васильева
Актриса
Советская и российская актриса, телеведущая. Народная артистка РФ.
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