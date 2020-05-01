Шоу-бизнес
Телеканал Санкт-ПетербургАктриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом. Наличие инфекции в организме подтвердилось в ходе анализа. Ранее народная артистка России обратилась в больницу в связи с плохим самочувствием, сообщает ТАСС.
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Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Армия и оружие
Двигатели для китайских истребителей J-20 оказались неисправны
Подсчет показал, что общий расход в сравнении с двигателями АЛ-31Ф, которыми оснащены истребители J-20 так называемой первой серии, выше в среднем на 27%.
Вечерний курьер 05:27
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv 11:38
Кино
Отреставрирован фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино»
РИА Новости 30 апреля в 10:19
Политика
Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Космос
Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»
Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, и подтвердил, что запуск "Экспрессов" отложен с марта на июль.
РИА Новости 20:07
Хоккей
«Топ-клубы расстаются с десятью игроками! Такого раньше не было». Первое интервью Скабелки в роли главного тренера «Локомотива»
Известный белорусский специалист Андрей Скабелка подписал контракт с ярославским клубом на три года, после чего пообщался с комментатором "Матч ТВ" Дмитрием Лукашовым До перехода в "Локомотив" Андрей Скабелка два года отработал в "Барысе", который в прошедшем сезоне занял второе место на Востоке в регулярном чемпионате, а затем победил "Магнитку" в первом раунде плей-офф.
Матч ТВ 13:33
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агенство «Рёнхап».
RT на русском 23:37
Общество
В Москве увеличилась скорость подтверждения результатов теста на COVID
Скорость подтверждения результатов тестов на выявление коронавирусной инфекции увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших в Москве.
Известия 04:57
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 12:44
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 451
В регионе подтвердили еще 28 случаев заражения В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ 01:29
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Политика
Дональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все в порядке.
Вести.Ru 19:24
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Происшествия
ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии
Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии.
REGNUM 02:45
Общество
Раскрыты занятия россиян в период самоизоляции
Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 22:00
Единоборства
Валуев назвал бой в супертяжелом весе, который хочет увидеть
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы России Николай Валуев ответил на вопрос, какой поединок в супертяжах он хотел бы увидеть.
Metaratings 11:34
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Deus Ex Go
Deus Ex Go – мобильный спин-офф серии, разработанный в жанре головоломки. Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
Cyber.sports.ru вчера в 10:03
Политика
Коронавирус сорвал триумф Путина: Команду безликих управленцев уже возглавил другой
В очередной раз в западных СМИ появляется материал, цель которого продемонстрировать победу коронавируса над российской властью.
Свободная Пресса 08:44