Шоу-бизнес
Свободная ПрессаАктриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна. Журналисты издания «КП-Екатеринбург» решили позвонить знаменитости после появления новостей о том, что у актрисы обнаружили рак мозга.
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«Врачи и деньги есть»: Семья Заворотнюк отказалась от помощи коллег
Комсомольская правдавчера в 17:30
10 главных новостей прошедшего августа: слухи о раке Анастасии Заворотнюк, смерть Аллы Вербер
StarHit.ru02 сентября в 17:00
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Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
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Петербургский дневник 11:24
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Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
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Политика
Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.
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Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
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Газета.Ru 14:03
Армия и оружие
В России создан бронеавтомобиль для охраны колонн с ядерным оружием
Создан новый бронеавтомобиль для охраны и сопровождения колонн 12-го Главного управления Минобороны РФ, перевозящих ядерное оружие.
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StarHit.ru 12:05
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие антимонопольного комплаенса, а также устанавливает порядок его организации и требования к документам хозяйствующих субъектов, формирующих антимонопольный комплаенс, говорится в среду в сообщении кабинета министров.
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Политика
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Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
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Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
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Больных призвали как можно быстрее обращаться к специалистам.
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Политика
Джузеппе Конте сформировал новое правительство Италии
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