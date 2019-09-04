Шоу-бизнес

Свободная ПрессаСвободная ПрессаАктриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна. Журналисты издания «КП-Екатеринбург» решили позвонить знаменитости после появления новостей о том, что у актрисы обнаружили рак мозга.
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Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии

РЕН ТВ13:04

Семья Анастасии Заворотнюк отказалась от помощи коллег, которую те предложили после слухов о раке актрисы

Вокруг ТВ13:12

Заворотнюк вышла на связь с журналистами после слухов о раке мозга

Телепрограмма02:00

Заворотнюк вышла на связь после обнародованных данных о смертельной болезни

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После слухов о болезни Анастасии Заворотнюк ее семья отказалась от помощи коллег

Woman.ru05:51

«Врачи и деньги есть»: Семья Заворотнюк отказалась от помощи коллег

Комсомольская правдавчера в 17:30

10 главных новостей прошедшего августа: слухи о раке Анастасии Заворотнюк, смерть Аллы Вербер

StarHit.ru02 сентября в 17:00
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Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд

Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
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Впервые после дебюта Splinter Cell в 2002 году, после выхода девяти успешных игр ААА-класса и с десятым релизом на горизонте, у вас появляется шанс купить фирменные ультравысокочастотные сонарные очки Сэма Фишера Разумеется, наибольший интерес представляет упоминание десятого релиза «на горизонте».
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Согласно заявлению Владимира Путина и Нарендра Моди по итогам ХХ российско-индийского саммита, Москва и Нью-Дели считают, если реформировать СБ ООН, тогда постоянно действующий орган организации станет более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов как международного мира, так и безопасности.
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