Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна. Журналисты издания «КП-Екатеринбург» решили позвонить знаменитости после появления новостей о том, что у актрисы обнаружили рак мозга.

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Политика Андрей Никитин принял участие в заседании президиума Госсовета во Владивостоке Сегодня, 4 сентября, Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное национальной программе развития Дальнего Востока.

Политика Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.

Политика В Госдуме оценили обвинения Польши в адрес России из-за репараций Ранее Блащак в эфире Польского телевидения заявил, что Варшава не получила репарации от Берлина, потому что "Москва приняла такое решение".

Наука Обнаружены следы животного возрастом более 500 миллионов лет В ущельях Янцзы в южном Китае ученые обнаружили окаменелости червеобразного животного, жившего от 551 до 539 миллионов лет назад.

Армия и оружие В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.

Политика На Курилах запущен крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, сообщили в пресс-службе компании "Гидрострой", построившей комплекс.

Политика В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы «Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Игры В интернет-магазине GameStop нашли упоминание новой Splinter Cell Впервые после дебюта Splinter Cell в 2002 году, после выхода девяти успешных игр ААА-класса и с десятым релизом на горизонте, у вас появляется шанс купить фирменные ультравысокочастотные сонарные очки Сэма Фишера Разумеется, наибольший интерес представляет упоминание десятого релиза «на горизонте».

Политика В Италии сформировано новое правительство Премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорился о создании новой правящей коалиции.

Армия и оружие СМИ: Пентагон отложил проект по запуску пучкового оружия в космос Министерство обороны США отложило проект по запуску в космос пучкового оружия на нейтральных частицах для борьбы с ракетами противника, сообщает издание Defense One.

Экономика Неформальная занятость россиян резко выросла во втором квартале Во втором квартале 2019 года число россиян, которые заняты в неформальном секторе экономики, достигло 15,25 млн человек.

Футбол Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Политика Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.

Политика Агроэкспорт в Саудовскую Аравию может превысить $2 млрд Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия во главе делегации, в которой представлены крупнейшие российские компании зерновой, мясомолочной и кондитерской отраслей, сообщает ИА "Светич" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

Политика США расширили санкции в отношении Ирана По условиям сделки Иран должен был сократить свою ядерную программу в обмен на отказ участников соглашения, включая США, от санкций в отношении страны.

Энергетика Иностранцы пока не проявили интереса к проектам на шельфе Иностранные компании пока не высказали заинтересованности в инвестиционных проектах на шельфе Арктики.

Политика Путин и Моди предложили реформировать Совбез ООН Согласно заявлению Владимира Путина и Нарендра Моди по итогам ХХ российско-индийского саммита, Москва и Нью-Дели считают, если реформировать СБ ООН, тогда постоянно действующий орган организации станет более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов как международного мира, так и безопасности.

Армия и оружие Сайдик заявил о продолжающем приносить плоды перемирии в Донбассе Действующее перемирие продолжает приносить свои плоды, несмотря на обострение ситуации на фронте в последние дни.

Кино Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel Персонаж американского актера Роберта Дауни-младшего Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel.

Происшествия В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.