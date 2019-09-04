Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна. Журналисты издания «КП-Екатеринбург» решили позвонить знаменитости после появления новостей о том, что у актрисы обнаружили рак мозга.

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

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