Шоу-бизнес
Свободная ПрессаАктриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна. Журналисты издания «КП-Екатеринбург» решили позвонить знаменитости после появления новостей о том, что у актрисы обнаружили рак мозга.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
«Врачи и деньги есть»: Семья Заворотнюк отказалась от помощи коллег
Комсомольская правдавчера в 17:30
10 главных новостей прошедшего августа: слухи о раке Анастасии Заворотнюк, смерть Аллы Вербер
StarHit.ru02 сентября в 17:00
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:26, Вашингтон
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM вчера в 06:58
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Плохие парни 3»
На YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Entertainment появился трейлер фильма "Плохие парни 3".
Газета.Ru 15:16
Футбол
Экс-нападающий «Рубина» Жонатас находится в Москве
Sportbox.RU 13:39
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика
Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
RT на русском 21:13
Здоровье
Алтайские школы получили 16 новых автобусов
Всего по стране школы получат 2,45 тыс. школьных автобусов.
REGNUM 11:25
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru 20:02
Теннис
Берреттини обыграл Монфиса и вышел в полуфинал US Open
Газета.Ru 18:31
Волейбол
Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.
Нева Спорт 14:28
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 01 сентября в 23:18
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Политика
Киев планирует вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Газета.Ru 13:18
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан
Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.
Вести.Ru 14:59
Космос
NASA выбрало миссии для изучения космической погоды
Каждая из представленных NASA гелиофизических миссий получит 400 тысяч долларов для проведения девятимесячного исследования концепции.
Naked Science 14:28
Энергетика
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение
Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.
Интерфакс 21:20
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru 21:49
Гаджеты
Sharp разработал новый смартфон с процессором Snapdragon 835
Источник сообщает, что в основе аппарата будет лежать устаревший процессор Snapdragon 835 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.
Astera 15:52
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском 21:43
Наука
Какая диета поможет при рассеянном склерозе, рассказали медики
Американские медики рассказали, что при рассеянном склерозе поможет диета, богатой овощами и фруктами.
Пишет Омск 06:41
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Все города из списка находятся в азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.
РБК вчера в 20:24
Политика
Трутнев: инвесторы в сфере сельского хозяйства уже выстроились в очередь
Он подчеркнул, что в сфере сельского хозяйство потенциальных инвесторов так много, что они уже выстроились в очередь.
Вести.Ru 21:52
Интернет
Tele2 первым предложил протестировать 5G
Владельцы смартфонов 5G с поддержкой 28 гигагерц могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице от Кремля до Садового кольца.
Lenta.ru 12:55
Кино
Megogo снимет кино
Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ 19:04