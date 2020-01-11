Российская модель и актриса Ксения Пунтус оказалась в больнице после того, как выпала из окна 3-го этажа дома в центре Москвы. По данным РЕН ТВ, ей диагностировали вывих бедра. По некоторой информации, перед происшествием девушка проводила время в компании в одном из столичных баров.

с чего всё началось

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ, уточняя, что у девушки диагностирован вывих бедра.

Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

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