Культура
Российская газетаАктриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни. Об этом сообщила сегодня в своем Facebook актриса Римма Зюбина. Без указания причин смерти коллеги.
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Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
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РИА Новости 11:53
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Немецкий политолог рассказал о возможных действиях Зеленского по Донбассу
Немецкий политолог Александр Рар считает, что Берлин и Париж будут давить на Киев, чтобы предоставить Донбассу подлинную автономию в рамках украинского государства.
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Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
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Краснодар — Спартак 2:1
Газета.Ru 13:57
Наука
Новые регуляторные микробелки нашли в геноме растений
Российские ученые проанализировали геном модельного растения — мха Physcomitrella patens — и нашли участки, которые кодируют функциональные маленькие белки.
Газета.Ru 04 октября в 10:23
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ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Шоу-бизнес
Валерий Комиссаров: «У Бузовой есть три великих качества звезды»
Основатель проекта "Дом-2" Валерий Комиссаров в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой признался, что считает Ольгу Бузову звездой, так как у нее есть три великих необходимых для этого качества.
Дни24 11:50
Здоровье
В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц задала вопрос председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Димитрию Смирнову о том, является ли грехом совершение аборта ее матерью, которой врачи сказали, что ей беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний.
РИА Новости 14:11
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия»
Как пишет местное интернет-издание "Адформати", правительство посчитало, что образ страны необходимо обновить, а слово "Голландия" у туристов ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.
Эхо Москвы 03:30
Происшествия
Сбербанк признал масштабную утечку данных клиентов
В Сбербанке провели внутреннее расследование и признали существование утечки данных клиентов.
Deita.ru 04 октября в 06:45
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Неопознанный объект упал в Чили с неба
Неопознанный объект упал в Чили. Он загорелся в плотных слоях атмосферы Земли и распался на несколько частей, пишет nv.ua.
Росбалт 04 октября в 01:49
Происшествия
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.
RT на русском 05:49
Гаджеты
В смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi обнаружена уязвимость
Компания Google обнаружила уязвимость в коде ядра операционной системы Android.
Вечерний курьер вчера в 04:34
Футбол
Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Оборин: «Все ребята стремятся к победе, это же видно»
Надо признать, что и удачи, наверное, ребятам не хватает, ведь каким-то уровнем мастерства они обладают.
Горком 05:58
Фигурное катание
Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open
Сайтама (Япония) Japan Open Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) 160,53 2. Алина Загитова (Россия) 154,41 3.
Советский спорт вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
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Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Футбол
Сергей Кузнецов: «Мои замены не пошли на пользу „Спартаку“»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после матча 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) заявил, что его замены не пошли на пользу команде.
Спорт-Экспресс 14:19