Культура

Российская газетаРоссийская газетаАктриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни. Об этом сообщила сегодня в своем Facebook актриса Римма Зюбина. Без указания причин смерти коллеги.
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Марина Куклина
Актриса
Украинская актриса Марина Куклина, известна зрителям по сериалам «Кафе на Садовой», «Кривое зеркало души», «По закону» и др. В кино снимается с 2009 года, ее дебют на экране состоялся в 2009 году. Актерское образование Марина получила в Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, который окончила в 2007 году. Сразу же после этого она была принята в состав актерской труппы Киевского ТЮЗа на Липках.
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Возвращение Мухтара
Сериал, с 2004 г. (16+)
Это сорок историй о приключениях сотрудников внутренних органов и их верного соратника, служебного пса по кличке Мухтар. Этой сплоченной команде предстоит выполнять самую разную работу: от разоблачения банды наркоторговцев до поиска пропавших вещей. Герои сериала - выпускники милицейских школ и юридических вузов. Лена Брусникина - следователь, ее работа - сбор улик и дедукция. Ни одно ее расследование не обходится без помощи друзей: старшего лейтенанта милиции Артема Колосова и Толика Щепкина. Артем - благородный, иногда безответственный, безнадежно влюбленный в Лену хозяин Мухтара. Толик - полная его противоположность: немного неуклюжий, добродушный, но принципиальный и упрямый...
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