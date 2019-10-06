Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни. Об этом сообщила сегодня в своем Facebook актриса Римма Зюбина. Без указания причин смерти коллеги.

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

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