Культура

Российская газетаРоссийская газетаАктриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни. Об этом сообщила сегодня в своем Facebook актриса Римма Зюбина. Без указания причин смерти коллеги.
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Названа причина смерти Марины Куклиной

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Скончалась 33-летняя звезда сериалов «Женский доктор» и «Возвращение Мухтара»

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РБК09:11

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Стала известна причина смерти 33-летней актрисы Марины Куклиной

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Украинская актриса Марина Куклина, известна зрителям по сериалам «Кафе на Садовой», «Кривое зеркало души», «По закону» и др. В кино снимается с 2009 года, ее дебют на экране состоялся в 2009 году. Актерское образование Марина получила в Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, который окончила в 2007 году. Сразу же после этого она была принята в состав актерской труппы Киевского ТЮЗа на Липках.
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Возвращение Мухтара
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