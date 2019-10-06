Культура
Российская газетаАктриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни. Об этом сообщила сегодня в своем Facebook актриса Римма Зюбина. Без указания причин смерти коллеги.
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Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
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В Киеве начался «майдан желтых повязок» против «формулы Штайнмайера»
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Основатель проекта "Дом-2" Валерий Комиссаров в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой признался, что считает Ольгу Бузову звездой, так как у нее есть три великих необходимых для этого качества.
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Путин побывал в сибирской тайге — Песков
Президент Российской Федерации Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 67 лет, побывал в тайге в Сибири.
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
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По информации «СЭ», представитель селекционной службы лондонского «Арсенала» побывал на субботней игре 12-го тура РПЛ между «Сочи» и «Крыльями Советов» (0:2) — скаут просматривал 22-летнего форварда самарцев Александра Соболева.
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Валерий Карпин: «У Еременко и Сигурдссона ночью поднялась температура»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему в заявку на матч чемпионата России с ЦСКА не попали Рагнар Сигурдссон и Роман Еременко.
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ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Путин назвал цель обвинений России в сговоре с Трампом
Обвинения во вмешательстве России в американские выборы являются предлогом для сдерживания Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в кулуарах Российской энергетической недели.
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Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
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Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
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Армия и оружие
Журналисты из России попали под обстрел в ДНР
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Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
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РПЦ призвала учить детей церковнославянскому языку вместо английского
Священнослужитель заявил, что основой русского языка является церковнославянский и там «надо выучить два десятка слов».
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Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Происшествия
В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи
Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.
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Армия и оружие
Видео: ядерная ракета США встретилась с гражданским самолетом
В начале сентября у побережья Калифорнииатомная подводная лодка ВМС США Nebraska запустила четыре баллистические ракеты Trident II.
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Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Армия и оружие
В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар
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Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
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Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
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Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани
Сегодня днем на сахарном заводе в городе Кореновске Краснодарского края рабочие отравились неизвестным веществом.
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В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
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Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
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Сегодня в Москву прилетает немецкий тренер Доменико Тедеско
Сегодня в Москву прилетает немецкий тренер Доменико Тедеско. Предполагается, что он возглавит московский Спартак.
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